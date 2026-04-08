Türkiye'nin artan İran füze tehdidine karşı hava savunmasını güçlendirmek amacıyla Avrupa üretimi SAMP/T füze savunma sistemleri için İtalya ile satın alma ve ortak üretim görüşmeleri yürüttüğü öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, İran'dan Türkiye'deki üslere fırlatılan 4 füzenin NATO tarafından engellenmesi, Ankara'nın "Çelik Kubbe" projesine hız vermesine neden oldu.

Bloomberg'in üst düzey kaynaklara dayandırdığı habere göre, Türkiye'nin bu savunma hamlesinin arkasında kritik bir güvenlik gelişmesi yatıyor. Bölgesel çatışmalar sırasında İran’dan Türkiye’deki üslere doğru fırlatılan 4 füzenin NATO unsurları tarafından havada imha edilmesi, Ankara’nın çok katmanlı hava savunma ihtiyacını acil hale getirdi.

Haberde öne çıkan diğer kritik noktalar şunlar:

Kritik bölgelere koruma: Son bir ay içinde NATO, Türkiye'ye iki adet Patriot bataryası konuşlandırdı.

Stratejik hedefler: Bu bataryaların, Malatya Kürecik’teki erken uyarı radarı ile yüzlerce ABD personelinin bulunduğu İncirlik Hava Üssü’nü korumak amacıyla yerleştirildiği belirtiliyor.



FRANSA ENGELİ AŞILACAK MI?

Türkiye ile Fransız-İtalyan ortaklığı Eurosam GIE arasında aslında 2018 yılında bir anlaşma imzalanmıştı. Ancak o dönemde Fransa'nın siyasi itirazları nedeniyle süreç durma noktasına gelmişti. Güncel diplomatik kaynaklar, değişen jeopolitik dengelerle birlikte Fransa’nın bu kez ortak üretime daha yeşil ışık yakabileceğini öngörüyor.

YERLİ SAVUNMA SANAYİİNE 3 MİLYAR DOLARLIK DEV YATIRIM

Dış tedarik arayışları sürerken, Türkiye yerli savunma kapasitesini de dev yatırımlarla büyütüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Roketsan’ın 3 milyar dolarlık yeni üretim tesisinin ilk etabını açtı.

"Bu yatırımlarla katmanlı hava savunma sistemimizi güçlendireceğiz. Seyir füzeleri ve balistik füze yeteneklerimizi sağlamlaştıracağız."

Bu kapsamda, Türkiye'nin yerli balistik füzesi Tayfun ve diğer savunma sistemlerinin seri üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.



NATO ZİRVESİ VE F-35 DENKLEMİ

Temmuz ayında NATO Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak olan Türkiye, müttefiklerinden savunma sanayisinde "kısıtlamasız iş birliği" talep ediyor. Analizlere göre Ankara, bir yandan hava savunmasını kurarken diğer yandan ABD ile ilişkileri onarmayı hedefliyor.

Washington tarafı, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 sistemlerinden vazgeçmesi durumunda F-35 savaş uçağı programına geri dönüş kapısının aralanabileceği mesajını koruyor. Türkiye ise "Çelik Kubbe" ile hem yerli hem de müttefik sistemleri entegre ederek hava sahasını tam koruma altına almayı planlıyor.