CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan bölgesel gerilim ile Türkiye’nin savunma planlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin savunma sanayisinde son yıllarda önemli ilerleme kaydettiğini belirten Bağcıoğlu, insansız hava araçları, milli gemi projeleri ve mühimmat teknolojilerinin Türk mühendisliğinin ulaştığı seviyeyi gösterdiğini söyledi. Ancak bu başarıların arkasına sığınılarak mevcut zafiyetlerin görmezden gelinmemesi gerektiğini ifade etti.

ÇELİK KUBBE İÇİN HIZLANDIRMA ÇAĞRISI

Bağcıoğlu, dünyanın birçok ülkesinin entegre hava ve füze savunma sistemlerini kurduğunu belirterek Türkiye’de Entegre Hava Savunma Sistemi Çelik Kubbe projesinin 2024 yılında başlatıldığını hatırlattı. Balistik füze savunması konusunda Türkiye’nin henüz istenen seviyeye ulaşmadığını dile getiren Bağcıoğlu, projeye ilave kaynak ayrılarak üretim ve geliştirme sürecinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Bölgede kısa süre önce İran’dan ateşlenen balistik füzelerin NATO kontrolündeki bir ABD muhribi tarafından vurulduğunu hatırlatan Bağcıoğlu, “Stratejik bağımsızlık iddiası ile bu tablo arasında açık bir çelişki var” dedi.

S-400 VE F-35 ELEŞTİRİSİ

Rusya’dan satın alınan ancak aktif kullanılmayan S-400 hava savunma sistemlerine de değinen Bağcıoğlu, sistemlerin neden devreye alınmadığının açıklanması gerektiğini söyledi.

Bu kararın Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasına ve milyarlarca dolarlık kayba yol açtığını belirten Bağcıoğlu, hava kuvvetleri planlamasının da bu süreçten olumsuz etkilendiğini ifade etti.

SAVUNMA PROJELERİNDE GECİKME VURGUSU

Bağcıoğlu, bazı kritik savunma projelerinde yaşanan gecikmelere de dikkat çekti. Milli muharip uçak KAAN’ın Türkiye’nin hava gücü açısından kritik bir proje olduğunu belirten Bağcıoğlu, projede yapılacak stratejik hataların ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Altay ana muharebe tankı projesinin 17 yıldır seri üretime geçemediğini, TF-2000 hava savunma muhribi projesinin ise daha erken başlatılması gerektiğini dile getiren Bağcıoğlu, savunma projelerinde etkin yönetim, liyakat ve şeffaflığın önemine işaret etti.

İKTİDARA SAVUNMA ÖNERİLERİ

Bağcıoğlu, Türkiye’nin güvenliği için bazı adımların hızla atılması gerektiğini belirterek KAAN’ın tam harekât yeteneğine ulaşmasının hızlandırılması, Çelik Kubbe hava savunma sisteminin geliştirilmesi, Tepe sınıfı muhrip projesinin öne çekilmesi ve kara kuvvetlerinin tank ile zırhlı araç ihtiyaçlarının karşılanmasının öncelikli olması gerektiğini ifade etti.