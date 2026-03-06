Yeniçağ Gazetesi
06 Mart 2026 Cuma
İstanbul 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Orta Doğu'daki savaş gözlerini korkuttu Türkiye’nin yerli üretimine göz dikiyorlar: İşte o 5 ülke

Orta Doğu'daki savaş gözlerini korkuttu Türkiye’nin yerli üretimine göz dikiyorlar: İşte o 5 ülke

İran'ın ABD'ye tepki olarak Arap ülkelerindeki askeri üsleri hedef almasından sonra Körfez'de hava savunma sistemlerine yönelik ihtiyaç bir hayli arttı. Türkiye’nin geliştirdiği “Çelik Kubbe” konseptine ilgi gösterebilecek ülkeler sıralandı.

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Orta Doğu'daki savaş gözlerini korkuttu Türkiye’nin yerli üretimine göz dikiyorlar: İşte o 5 ülke - Resim: 1

ABD ve İsrail’in İran’a karşı gerçekleştirdiği askeri saldırılardan sonra çıkan karşılıklı çatışma bölgedeki körfez ülkelerini de etkiledi.

1 7
Orta Doğu'daki savaş gözlerini korkuttu Türkiye’nin yerli üretimine göz dikiyorlar: İşte o 5 ülke - Resim: 2

Körfez ülkelerinin İtalya’dan hava savunma ve anti-drone sistemleri talep ettiği ifade edildi. Söz konusu talepler arasında, Fransız-İtalyan ortak yapımı SAMP/T (Surface-to-Air Missile Platform/Terrain) hava savunma sistemi de yer alıyor.

2 7
Orta Doğu'daki savaş gözlerini korkuttu Türkiye’nin yerli üretimine göz dikiyorlar: İşte o 5 ülke - Resim: 3

Sistem; balistik füzeler, seyir füzeleri ve savaş uçakları dahil olmak üzere aynı anda 10 hedefi takip ve angaje edebilme kapasitesinde.

3 7
Orta Doğu'daki savaş gözlerini korkuttu Türkiye’nin yerli üretimine göz dikiyorlar: İşte o 5 ülke - Resim: 4

İtalyan sistemlerine talep yükselirken, savaşın ardından Türk sanayisinin üretimi olan Çelik Kubbe'ye talep yağması bekleniyor. Türk sistemlerine olan ilgisi her geçen gün yükselen Körfez ülkelerinin Çelik Kubbe'yi Türkiye'den isteyeceği bildiriliyor.

4 7
Orta Doğu'daki savaş gözlerini korkuttu Türkiye’nin yerli üretimine göz dikiyorlar: İşte o 5 ülke - Resim: 5

Ortadoğu’da meydana gelen son savaştan sonra bölge ülkeleri hava savunma sistemlerine yatırımı hızlandırırken, Türkiye’nin geliştirdiği Çelik Kubbe sistemi uluslararası ilginin odağına yerleşti.

5 7
Orta Doğu'daki savaş gözlerini korkuttu Türkiye’nin yerli üretimine göz dikiyorlar: İşte o 5 ülke - Resim: 6

Çok katmanlı hava savunma mimarisiyle dikkat çeken sistemin, savaşın ardındaki dönemde özellikle Körfez ülkeleri tarafından talep görmesi bekleniyor.

6 7
Orta Doğu'daki savaş gözlerini korkuttu Türkiye’nin yerli üretimine göz dikiyorlar: İşte o 5 ülke - Resim: 7

Savunma kulislerinde konuşulan senaryolara göre, Türkiye’nin geliştirdiği “Çelik Kubbe” konseptine ilgi gösterebilecek ülkeler sıralandı. İşte o ülkeler,

Suudi Arabistan

Kuveyt

Bahreyn

Katar

Birleşik Arap Emirlikleri

7 7
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro