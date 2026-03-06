ABD ve İsrail’in İran’a karşı gerçekleştirdiği askeri saldırılardan sonra çıkan karşılıklı çatışma bölgedeki körfez ülkelerini de etkiledi.
Orta Doğu'daki savaş gözlerini korkuttu Türkiye’nin yerli üretimine göz dikiyorlar: İşte o 5 ülke
İran'ın ABD'ye tepki olarak Arap ülkelerindeki askeri üsleri hedef almasından sonra Körfez'de hava savunma sistemlerine yönelik ihtiyaç bir hayli arttı. Türkiye’nin geliştirdiği “Çelik Kubbe” konseptine ilgi gösterebilecek ülkeler sıralandı.Derleyen: Baran Yalçın
Körfez ülkelerinin İtalya’dan hava savunma ve anti-drone sistemleri talep ettiği ifade edildi. Söz konusu talepler arasında, Fransız-İtalyan ortak yapımı SAMP/T (Surface-to-Air Missile Platform/Terrain) hava savunma sistemi de yer alıyor.
Sistem; balistik füzeler, seyir füzeleri ve savaş uçakları dahil olmak üzere aynı anda 10 hedefi takip ve angaje edebilme kapasitesinde.
İtalyan sistemlerine talep yükselirken, savaşın ardından Türk sanayisinin üretimi olan Çelik Kubbe'ye talep yağması bekleniyor. Türk sistemlerine olan ilgisi her geçen gün yükselen Körfez ülkelerinin Çelik Kubbe'yi Türkiye'den isteyeceği bildiriliyor.
Ortadoğu’da meydana gelen son savaştan sonra bölge ülkeleri hava savunma sistemlerine yatırımı hızlandırırken, Türkiye’nin geliştirdiği Çelik Kubbe sistemi uluslararası ilginin odağına yerleşti.
Çok katmanlı hava savunma mimarisiyle dikkat çeken sistemin, savaşın ardındaki dönemde özellikle Körfez ülkeleri tarafından talep görmesi bekleniyor.
Savunma kulislerinde konuşulan senaryolara göre, Türkiye’nin geliştirdiği “Çelik Kubbe” konseptine ilgi gösterebilecek ülkeler sıralandı. İşte o ülkeler,
Suudi Arabistan
Kuveyt
Bahreyn
Katar
Birleşik Arap Emirlikleri