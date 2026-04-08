Yurt dışına uygun fiyatla seyahat etmek isteyenler için Pegasus’tan dikkat çeken bir kampanya duyuruldu. Sınırlı sayıda koltuk için başlatılan kampanyada, belirli hatlarda bilet fiyatları 9 Euro’dan başlıyor.
9 Euro’ya uçak bileti fırsatı: Kampanya detayları belli oldu
Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Kampanya kapsamında indirimli biletler 7-8 Nisan 2026 tarihleri arasında satışa sunuldu. Bu süre içinde satın alma ve biletleme işlemlerinin tamamlanması gerekiyor.
Satın alınan biletler, 25 Ekim 2026 ile 27 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yurt dışı uçuşlarında kullanılabilecek.
Kampanya toplam 250 bin koltukla sınırlı tutulurken, sadece belirli uçuşlar ve hatlar için geçerli olacak şekilde planlandı
İndirimli fiyatlar yalnızca “Light Paket” kapsamında sunuluyor. Bu nedenle ek hizmetler ve bagaj seçenekleri fiyatlara dahil olmayabiliyor.
AVRUPA HATLARI
Kampanya kapsamında İstanbul çıkışlı Düsseldorf, Frankfurt, Amsterdam, Paris, Roma ve Londra gibi birçok Avrupa şehrine uygun fiyatlı bilet bulunabiliyor.
ORTA DOĞU VE KAFKASYA
İstanbul, Ankara ve Antalya’dan Bakü, Tiflis, Amman, Beyrut ve Kuveyt gibi destinasyonlara da kampanya dahilinde uçuşlar yer alıyor.
BALKAN VE YAKIN HATLAR
Balkan ülkelerine yönelik uçuşlarda da geniş bir seçenek sunulurken, Üsküp, Priştine, Saraybosna ve Sofya gibi şehirler kampanya kapsamında öne çıkıyor.
Bilet fiyatları 9 Euro’dan başlasa da vergi ve ek ücretlerin bu fiyatlara dahil olmadığı, toplam tutarın uçuşa göre değişebileceği belirtiliyor.
Sınırlı süre ve koltukla sunulan kampanya, özellikle erken plan yapan yolcular için avantaj sağlarken, yoğun talep nedeniyle hızlı hareket edilmesi gerektiği ifade ediliyor.