Yeniçağ Gazetesi
08 Nisan 2026 Çarşamba
İstanbul 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi 9 Euro’ya uçak bileti fırsatı: Kampanya detayları belli oldu

9 Euro’ya uçak bileti fırsatı: Kampanya detayları belli oldu

Pegasus’un sınırlı sayıda koltuk için başlattığı kampanyada, yurt dışı uçuşlar 9 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Kampanyanın tarihleri ve geçerli hatlar açıklandı.

Baran Şükrü Çelik
Haberi Paylaş
9 Euro’ya uçak bileti fırsatı: Kampanya detayları belli oldu - Resim: 1

Yurt dışına uygun fiyatla seyahat etmek isteyenler için Pegasus’tan dikkat çeken bir kampanya duyuruldu. Sınırlı sayıda koltuk için başlatılan kampanyada, belirli hatlarda bilet fiyatları 9 Euro’dan başlıyor.

1 10
9 Euro’ya uçak bileti fırsatı: Kampanya detayları belli oldu - Resim: 2

Kampanya kapsamında indirimli biletler 7-8 Nisan 2026 tarihleri arasında satışa sunuldu. Bu süre içinde satın alma ve biletleme işlemlerinin tamamlanması gerekiyor.

2 10
9 Euro’ya uçak bileti fırsatı: Kampanya detayları belli oldu - Resim: 3

Satın alınan biletler, 25 Ekim 2026 ile 27 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yurt dışı uçuşlarında kullanılabilecek.

3 10
9 Euro’ya uçak bileti fırsatı: Kampanya detayları belli oldu - Resim: 4

Kampanya toplam 250 bin koltukla sınırlı tutulurken, sadece belirli uçuşlar ve hatlar için geçerli olacak şekilde planlandı

4 10
9 Euro’ya uçak bileti fırsatı: Kampanya detayları belli oldu - Resim: 5

İndirimli fiyatlar yalnızca “Light Paket” kapsamında sunuluyor. Bu nedenle ek hizmetler ve bagaj seçenekleri fiyatlara dahil olmayabiliyor.

5 10
9 Euro’ya uçak bileti fırsatı: Kampanya detayları belli oldu - Resim: 6

AVRUPA HATLARI
Kampanya kapsamında İstanbul çıkışlı Düsseldorf, Frankfurt, Amsterdam, Paris, Roma ve Londra gibi birçok Avrupa şehrine uygun fiyatlı bilet bulunabiliyor.

6 10
9 Euro’ya uçak bileti fırsatı: Kampanya detayları belli oldu - Resim: 7

ORTA DOĞU VE KAFKASYA
İstanbul, Ankara ve Antalya’dan Bakü, Tiflis, Amman, Beyrut ve Kuveyt gibi destinasyonlara da kampanya dahilinde uçuşlar yer alıyor.

7 10
9 Euro’ya uçak bileti fırsatı: Kampanya detayları belli oldu - Resim: 8

BALKAN VE YAKIN HATLAR
Balkan ülkelerine yönelik uçuşlarda da geniş bir seçenek sunulurken, Üsküp, Priştine, Saraybosna ve Sofya gibi şehirler kampanya kapsamında öne çıkıyor.

8 10
9 Euro’ya uçak bileti fırsatı: Kampanya detayları belli oldu - Resim: 9

Bilet fiyatları 9 Euro’dan başlasa da vergi ve ek ücretlerin bu fiyatlara dahil olmadığı, toplam tutarın uçuşa göre değişebileceği belirtiliyor.

9 10
9 Euro’ya uçak bileti fırsatı: Kampanya detayları belli oldu - Resim: 10

Sınırlı süre ve koltukla sunulan kampanya, özellikle erken plan yapan yolcular için avantaj sağlarken, yoğun talep nedeniyle hızlı hareket edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro