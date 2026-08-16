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Kaynak: AA

Türkiye, İstanbul Park'ta gerçekleştirilen Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Pist Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen BMU Avrupa Pist Şampiyonası ile Türkiye Pist Şampiyonası'nda toplam 145 sporcu piste çıktı.

TAKIMLAR KLASMANINDA ZİRVE TÜRKİYE'NİN

Organizasyon sonunda Türkiye, takımlar klasmanında birinciliği elde ederek şampiyonluğa ulaştı.

Takımlar sıralamasında Bulgaristan ikinci, Yunanistan ise üçüncü sırada yer aldı.

MİLLİ SPORCULARDAN BAŞARILI PERFORMANS

Şampiyona boyunca mücadele eden milli motosikletçiler, birçok farklı kategoride podyuma çıkmayı başararak Türkiye'nin takım şampiyonluğunda önemli rol oynadı.

İstanbul Park'ta düzenlenen organizasyon, hem yüksek katılımı hem de çekişmeli yarışlarıyla motosiklet tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşattı.