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Kaynak: AA

Milli para sporcular, Çekya'nın Brno kentinde düzenlenen Para Tırmanış Açık Şampiyonası'nda gösterdikleri başarılı performansla toplam üç madalya kazandı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin açıklamasına göre milli takım, organizasyonu 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamladı.

İKİ GÜMÜŞ, BİR BRONZ MADALYA

Şampiyonada AL1 kategorisinde mücadele eden Mustafa Beyaz gümüş madalyanın sahibi oldu.

AL2 kategorisinde yarışan Erdem Hırka da başarılı performansıyla gümüş madalya kazanırken, B3 kategorisinde mücadele eden Fatih Güney ise bronz madalya elde etti.

PARALİMPİK KOMİTESİ'NDEN TEBRİK MESAJI

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, uluslararası organizasyonda Türkiye'yi başarıyla temsil eden milli sporcuları kutladı.

Komite ayrıca sporcuların elde ettiği başarıda emeği bulunan antrenörleri, teknik ekibi ve Türkiye Dağcılık Federasyonu'nu da tebrik etti.