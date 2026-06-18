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A Milli Takım'ın Dünya Kupası serüveni genellikle 1954 İsviçre ve 2002 Güney Kore-Japonya organizasyonlarıyla hatırlanıyor. Ancak Türk futbol tarihinin sayfaları karıştırıldığında, ay-yıldızlıların aslında 1950 Dünya Kupası'na da katılma hakkı elde ettiği görülüyor.

II. Dünya Savaşı'nın ardından düzenlenen ilk Dünya Kupası için Türkiye, eleme aşamasında Suriye'yi Ankara'da 7-0 mağlup ederek büyük avantaj elde etti.

O dönemki sistem gereği Türkiye'nin bir sonraki rakibi Avusturya olacaktı. Ancak ekonomik gerekçelerle turnuvaya gitmek istemeyen Avusturya çekilince Türkiye doğrudan Dünya Kupası bileti aldı.

DÜNYA KUPASI BİLETİ ALINDI AMA...

Avusturya'nın çekilmesinin ardından Türkiye, 1950 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Ancak bu kez de ay-yıldızlılar Brezilya'ya gitmedi.

BBC Türkçe'nin haberine göre; resmi gerekçe maddi imkansızlıklar ve ödenek yetersizliği olarak açıklansa da, spor tarihçilerine göre dönemin yöneticileri takımın uluslararası rekabet seviyesine yeterince güvenmiyordu.

O yıllarda futbol maçlarına toplumun bakış açısının çok farklı olduğu belirtilirken alınan bir mağlubiyetin savaş kaybı gibi görüldüğü ifade edildi.

Türkiye'nin yanı sıra Hindistan, İskoçya ve Fransa da çeşitli nedenlerle turnuvadan çekilince 1950 Dünya Kupası planlanan 16 takım yerine 13 takımla oynandı.

İLK DÜNYA KUPASI BİLETİ YAZI TURA İLE GELDİ

Türkiye'nin Dünya Kupası hasreti ise uzun sürmedi. Ay-yıldızlılar, 1954 Dünya Kupası elemelerinde İspanya ile eşleşti.

Madrid'deki ilk maçı 4-1 kaybeden Türkiye, İstanbul'da rakibini 1-0 mağlup etti. Averaj kuralının bulunmadığı dönemde tarafsız sahada Roma'da oynanan üçüncü maç da 2-2 sona erince Dünya Kupası'na gidecek takım yazı tura ile belirlendi.

Kaptan Turgay Şeren'in "yazı" tercihi tuttu ve Türkiye tarihindeki ilk Dünya Kupası finalleri biletini aldı.