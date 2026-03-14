Türkiye Varlık Fonu (TVF), Turkcell’de yüzde 26.2’lik payla ana hissedar konumunda yer alıyor. TVF’nin Turkcell’deki hissesini satmayı değerlendirdiği Temmuz 2024’te de basında iddialar arasında yer almıştı. İddialar yeniden gündeme geldi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM’de bakanlar Şimşek ve Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergeleri verdi.

'MİLLİ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DA KRİTİK BİR KONUDUR'

2025 yılında 17,8 milyar TL faaliyet kazancı elde eden, 241 milyar TL gelir açıklayan Türkiye’nin en büyük telekomünikasyon şirketlerinden biri hakkında böyle bir adımın konuşulmasına dair ‘kabul edilemez’ diyen Akay, Turkcell için “Sadece bir şirket değildir. Türkiye’nin iletişim altyapısını, veri ağlarını ve dijital sistemlerini taşıyan stratejik bir kurumdur. Bu nedenle böyle bir satış yalnızca ekonomik bir işlem değil; Türkiye’nin dijital egemenliği ve milli güvenliği açısından da kritik bir konudur” dedi.

Türk Telekom özelleştirmesinin bedelini geçmişte çok ağır ödendiğini söyleyen Akay, yıllarca kazancın yurtdışına aktarıldığını iddia etti. Akay, “Sonunda borç yükü kamu bankalarının ve milletin sırtına kaldı. Bugün limanlar, köprüler, otoyollar ve kamu arazilerinden sonra şimdi de Türkiye’nin en stratejik şirketlerinden biri satış masasına konuyorsa, bu durum millet adına ciddi bir kaygı yaratır” ifadelerini kullandı.

SORU ÖNERGESİ VERDİ

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Şimşek ve Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle Akay’ın verdiği soru önergesi şu şekilde;

“TVF’nin Turkcell’de sahip olduğu hisselerin satılmasına yönelik herhangi bir çalışma bulunmakta mıdır? Turkcell hisselerinin satışına ilişkin yerli veya yabancı yatırımcılarla yürütülen resmi ya da gayriresmi görüşmeler var mıdır? Böyle bir satış planı söz konusu ise bu satışın gerekçesi nedir?

Turkcell gibi Türkiye’nin iletişim altyapısında kritik rol oynayan stratejik bir şirketin satışının milli güvenlik ve dijital egemenlik açısından doğurabileceği riskler konusunda herhangi bir değerlendirme yapılmış mıdır? TVF’nin Turkcell’deki hisselerini satması halinde elde edilmesi beklenen gelir ne kadardır? Geçmişte Türk Telekom özelleştirmesi sonucunda ortaya çıkan finansal ve yapısal sorunlar dikkate alındığında, benzer bir sürecin tekrar yaşanmaması için hangi önlemler alınmaktadır?

Turkcell’in stratejik niteliği göz önüne alındığında, şirket hisselerinin satışına ilişkin kararlar TBMM’nin denetimine ve kamuoyunun bilgisine açık şekilde yürütülecek midir?”