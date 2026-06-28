Qwen3.6-35B tabanlı geliştirilen model, dünya genelindeki tüm açık kaynaklı güvenlik modelleri arasında 1. sıraya yerleşirken, genel sıralamada ise 9. sırayı elde etti.

AÇIK KAYNAKLI MODELLER KATEGORİSİNDE DÜNYA BİRİNCİSİ

Fudan Üniversitesi ile Çin Bilimler Akademisi Üniversitesi (UCAS) tarafından siber güvenlik alanındaki yetkinlikleri ölçmek üzere hazırlanan prestijli CS-Eval platformunda, yerli model rüzgarı esti. Tam adı "Titus-CybersecurityLLM-36B-A3B-v1" olan ve MoE (Mixture of Experts) mimarisiyle tasarlanan çalışma, testlerden 92.42 genel ortalama puanı almayı başardı. Bu sonuçla model, hem özel hem de genel kullanıma açık dünya devi yazılımlar arasında küresel çapta 9. sırada konumlanırken, açık kaynak kodlu siber güvenlik modelleri kategorisinde ise dünya zirvesine yerleşti.

KRİTİK GÜVENLİK ALANLARINDA EN YÜKSEK SKORLAR

Platformun 24 Haziran 2026 tarihinde güncellenen veri raporlarına göre yerli yapay zeka modeli, siber güvenliğin en kritik disiplinlerinde yüksek başarı yüzdeleri yakaladı. Detaylı performans analizinde Titus-CybersecurityLLM; temel sistem ve yazılım güvenliği testlerinde 94.67 puan, tedarik zinciri güvenliği aşamasında ise 95.02 gibi yüksek bir skor elde etti. Tehdit algılama ve önleme başlığında 93.73 puana ulaşan model; altyapı güvenliği, erişim kontrolü, şifreleme teknolojileri ve veri gizliliği gibi diğer savunma katmanlarında da istikrarlı bir grafik çizerek siber güvenlik sektöründeki yüksek potansiyelini kanıtladı.