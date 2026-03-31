Türkiye, 5G'ye geçerek dijital yarışta hızlanıyor. Türkiye'de 5G mobil iletişim teknolojisi, bugün itibarıyla 81 il merkezinde kullanıma sunuldu.

5G, 4,5G'ye göre en az 10 kat daha yüksek hız ve daha düşük gecikme süresi sunuyor.

5G teknolojisiyle, akıllı ulaşım sistemlerinden otonom sürüşe, uzaktan sağlık uygulamalarından akıllı fabrikalara, yüksek çözünürlüklü medya yayıncılığından tarım teknolojilerine kadar birçok alanda köklü değişim yaşanması bekleniyor. Yeni teknoloji, internet hızını artırıp saniyeler içinde veri indirmeyi sağlıyor.

OPERATÖRLERDEN 5G KAPSAMINDA ÜCRETSİZ İNTERNET

81 ilde aynı anda başlayan 5G, pek çok alanda değişim yaratacak. Operatörlerden 5G kapsamında ücretsiz internet tanımlanmaya başladı.

Türk Telekom mobil uygulaması üzerinden kullanıcılarına 50 GB’a kadar hediye internet tanımladığını duyurdu.

Turkcell de başlattığı kampanya ile evcut internet paketlerinin 5 katı kadar ek kullanım hakkı tanımladı.