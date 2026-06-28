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Yeşilçam'a damga vuran başarılı oyuncunun vefatı, sanat camiasında ve hayranları arasında büyük üzüntü yarattı.

'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın İlyas'ı, 'Tatar Ramazan'ın asi ruhu, 'Dila Hanım'ın Karadağlı Rıza'sı, 'Kara Gözlüm'ün Şopen'i... Türk sinemasına unutulmaz karakterler kazandıran Kadir İnanır'ı Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ÇELENGİ İÇERİ ALINMADI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, usta sanatçı Kadir İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törende dikkat çeken bir an yaşandı. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelenk içeri alınmazken, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun çelenkleri sahneye yerleştirildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kadir İnanır için düzenlenen anma törenine katıldı.

Kadir İnanır için Harbiye'deki Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören gerçekleştiriliyor.

JÜLİDE KURAL GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kadir İnanır'ın 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural, törende usta sanatçı için hazırlanan belgeseli izlerken gözyaşlarına boğuldu. Kural zaman zaman konuşmakta zorluk çekerken şu ifadeleri kullandı:

KADİR İNANIR'IN VASİYETİ...

"Şu andaki duygum sadece sessizce durmak. Asıl duygum bu. Ama Kadir'in haykırmak istedikleri o kadar büyük ki kalbimin buna dayanabileceğini zannetmiyorum.

Bir aktörün sevdiği mesleğini nasıl inşa ettiğini izlemek benim için çok özel bir deneyimdi. Bir yandan da biliyorsunuz ki Kadir İnanır bir bakışıyla o seyircisinin yıllarca sürecek olan unutulmazıdır. Ve herkesin aslında abisidir, dayısıdır, sevgilisidir, oğludur, babasıdır. Aslında o, halktır. Anadolu'dur ve bütün halkların dostudur. O yüzden de Rum'dur, Türk'tür, Ermeni'dir, Çerkez'dir, Boşnak'tır, Arap'tır ve tabii Kürt'tür."

Jülide Kural gözyaşlarını tutamadığı anlarda Kadir İnanır'ın vasiyetini de açıklayarak "Bu dünyadayken ya da ayrılırken en büyük vasiyetidir memleketine; 'O büyük barışı mutlaka biz halklar kuracağız' der dünyanın en güzel gülümsemesiyle. Vasiyetin sorumluluğumuzdur, bir gün mutlaka sevgilim, mutlaka" dedi.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Türkiye'yi yasa boğan ölüm haberinin ardından usta sanatçıya veda için anma törenine ünlü isimler, siyasetçiler ve vatandaşlar akın etti.

USTA SANATÇIYA DOSTLARINDAN DUYGUSAL VEDA

Veda töreninde katılan yakın dostları ve meslektaşları, usta sanatçıyla ilgili anılarını paylaşarak duygu dolu konuşmalar yaptı.

NURİ ALÇO: "ÇOK BÜYÜK BİR İNSANI KAYBETTİK"

Törene katılım sağlayan Nuri Alço, "Çok büyük bir insanı kaybettik. Türk sinemasının devi, bakışlarıyla karakterini ortaya koyan, karakterli, sağlam yapılı, çok güzel bir insandı. Allah rahmet eylesin, Allah toprağını bol etsin. Söyleyecek bir şey bulamıyorum, zor konuşuyorum" dedi.

PERİHAN SAVAŞ: "O BENİM KAHRAMANIMDI"

Kadir İnanır'ı son yolcuğunda yalnız bırakmayan Perihan Savaş da duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Çok acı. Ne söylenir bilmiyorum ama onu çok özleyeceğiz. O ölmedi, yaşıyor. O benim kahramanımdı."

"O BİZİM CİĞERİMİZİN KÖŞESİYDİ"

İnanır'ın yakın dostu Menderes Samancılar ise "O bizim ciğerimizin köşesiydi. O da yandı gitti" açıklamasında bulundu.

"FİLMLERİYLE BÜYÜDÜK"

Oyuncu Burak Deniz de törene katılan isimler arasındaydı. Deniz, "Türkiye için çok büyük bir isim. Yakınlarına Allah sabır versin. Bizim için çok büyük bir idoldü. Filmleriyle büyüdük, hikayeleriyle büyüdük. Üzücü..."

"77 YILLIK BİR ÖMRÜ VARDI, KARŞILIĞINDA SİNEMAYA BİR ÖMÜR VERDİ"

Kerem Alışık da "Kadir abi her şeyden önce aile dostumuzdu. Benim çocukluğumdu, gençliğimdi, sinemamızdı. Çok güzel bakardı, kalbiyle bakardı. Çok güzel gülerdi, gülüşünden sevda akardı. Gülüşünü ayrı, kendisini ayrı sevdik. 77 yıllık bir ömrü vardı, karşılığında sinemaya bir ömür verdi. Şimdi çok sevdiği arkadaşlarının yanına gitti. Artık hiçbir filmin yüzü gülmez. Üzüntümüz çok büyük. Ülkemizin başı sağ olsun" dedi.

HALİL ERGÜN

Büyük bir insanımız kaybettik. 40-50 yıl kadar bu ülkeye izler bıraktı. Bizi yalnız bıraktı ama… Çok derinlikler bıraktı…

TAMER KARADAĞLI: KRALLARIMIZI BİRER BİRER KAYBEDİYORUZ

Bir devir daha kapandı. Krallarımızı birer birer kaybediyoruz. Kadir Abi sadece ünlü bir oyuncu değil bu ülkenin milli değerlerinden biriydi. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun.

NURSEL KÖSE: ÇOK BÜYÜK BİR KAYIP

Başımız sağ olsun fazla söyleyecek bir şey yok. Bu ülkenin hafızası, sinema hafızası. O gitti ama bence filmleriyle, mesajlarıyla bizim yanımızda. Çok büyük bir kayıp. Başka ibr şey söylemek istemiyorum, başımız sağ olsun.

BİROL GÜVEN: KADİR İNANIR BİR EFSANEYDİ

Usta sanatçı için düzenlenen törene katılan Sinema Genel Müdürü ve senarist Birol Güven, duyduğu üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi:

"Hepimizin başı sağ olsun. Bir efsanemizi, büyük bir sanatçımızı daha uğurluyoruz."

Kadir İnanır'la tanışma fırsatı bulamadığını belirten Güven, usta oyuncu hakkında her zaman güzel şeyler duyduğunu ve bundan çok etkilendiğini söyledi.

"GÖRKEMLİ, HEYKEL GİBİ BİR İNSANDI"

Konuşmasına devam eden Güven, şu ifadeleri kullandı:

"Bize anlattığı hikâyeler, canlandırdığı karakterler ve yaşattığı duygular gerçekten çok güçlü ve çok derindi. Bence görkemli bir sanatçıydı. Heykel gibi bir insandı; tıpkı Cüneyt Arkın gibiydi. Unutamayacağımız bakışları vardı. Sadece ona özgü bakışlardı."

"BUGÜN BİZİM BİR PARÇAMIZ GİDİYOR"

Kadir İnanır gibi sanatçıların ödüllerle ölçülemeyeceğini vurgulayan Güven, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bence Kadir İnanır gibi oyuncuların yarıştırılmasını doğru bulmuyorum. Bu yüzden kaç ödül aldığının da bir önemi yok. İnanır, ödüllerle anılacak bir oyuncu değil. Bugün bizim bir parçamız gidiyor. Onun en büyük ödülü, bugün burada onu uğurlamak için toplanan insanlar.

Bize büyük bir hazine bıraktılar. Bizim en önemli görevlerimizden biri de bu hazineleri korumak, yeni nesli bu eserlerle yetiştirmek ve onlardan beslenmelerini sağlamak. Yapay zekâya referans olabilecek kudrette bir sanatçıydı."

SONER ARICA: SADECE DAYIM DEĞİL HAYRAN OLDUĞUM BİR SANATÇIYDI

Kadir İnanır'ın yeğeni ve İnanır'dan çok kısa bir süre önce de annesini kaybeden şarkıcı Soner Arıca, “Başımız sağ olsun. Çok şaşkın ve üzgünüm. Tabii ki ölüm hiç kimseye yakışmıyor ama ben bir gün bu sebepten böyle yerde olacağımı asla hayal etmiyordum.” sözleriyle Kadir İnanır'ın kendisi için bir dayıdan ziyade hayran olduğu bir sanatçı olduğunu da ifade etti.

“BENİM YANIMDA DAYIM DEĞİL, YILDIZ DURUYORDU”

Üç gün önce de annesi Altun Arıca'yı kaybeden bugün de dayısı Kadir İnanır'a veda etmeye gelen Soner Arıca, karmaşık ve ve tuhaf duygular içerisinde olduğu belirterek sözlerine şunları ekledi:

"Birkaç jenerasyonun erkeklerinin birçoğu onun gibi konuştu, onun gibi güldü, onun replikleriyle konuştular.

Kendi aramızdaki sohbetlerde de ben ona çok söyledim, sen benim dayımsın ama ondan önce hayran olduğum bir sanatçısın. Dayım bunu duyunca gülerdi. Çünkü benim kendimi bildiğim ilk yaşlarda, Fatsa'da bir filmini izliyorduk, kendisine de yanımda oturuyordu. Bir ona baktım, bir de perdeye baktım. Onu her seferinde gördüğümde çok heyecanlandım, benim için yanımda bir yıldız duruyordu.

Derin duygusal tarafı çok yansıdı mı onu merak ediyorum. Onun derin, duygusal bir tarafı vardı yakınlarının gördüğü. Ama ben bu duygunun da hayranlarına geçtiğini düşünüyorum. Çok acayip duygular içerisindeyim. Annemden 3 gün sonra dayımı kaybetmem, onların hastalık döneminde birbirlerinden haber alma istekleri çok duygusal, tuhaf durumlar.

“ÜLKEDEKİ BİR ÇOK İNSAN İÇİN KAHRAMANDI”

Sadece benim için değil ülkedeki birçok insan için bir kahramandı. Onun "Yapabiliriz, olabiliriz, olabiliyor." tavrı herkesi cesaretlendirdi. Ben de bu tavırlarından o öykündüm."

Anma programının ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Sevenlerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlanacak olan usta oyuncu, Ulus Mezarlığı'nda defnedilecek.

Fotoromanlarla başlayan kariyeri

KADİR İNANIR KİMDİR?

Kadir İnanır, 15 Nisan 1949’da Ordu’nun Fatsa ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Fatsa’da tamamladıktan sonra İstanbul Haydarpaşa Lisesi’nde yatılı olarak eğitim gördü. Ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon Bölümü’nden mezun oldu. 1967’de Ses Dergisi’nin düzenlediği Sinema Artisti Yarışması’nda finale kalmasıyla dikkat çekti; 1968’de ise Saklambaç Gazetesi’nin Fotoroman Artisti Yarışması’nda birincilik elde etti. Fotoromanlarla başlayan kariyeri, aynı yıl rol aldığı “Yedi Adım Sonra” filmiyle sinemaya taşındı ve kısa sürede Türk sinemasının önde gelen isimlerinden biri haline geldi.

Oyunculuk kariyerinin ilk yıllarında genellikle “sert mizaçlı, adaletsizliğe karşı duran, idealist delikanlı” tipleriyle tanındı. Toplumsal meseleleri işleyen güçlü yapımlardaki performanslarıyla sinema tarihinde kalıcı bir yer edindi. “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Kara Gözlüm”, “Dila Hanım”, “Bodrum Hakimi” ve “Devlerin Aşkı” gibi filmlerde Türkan Şoray ile birlikte rol alarak Türk sinemasının en unutulmaz ikililerinden birini oluşturdu. Ayrıca “Yılanların Öcü”, “Katırcılar”, “Bir Yudum Sevgi” ve “Amansız Yol” gibi dönemin önemli yapımlarındaki rolleriyle de geniş kitlelerin hafızasında yer etti.

YÖNETMENLİK DENEYİMİ DE OLDU

Kadir İnanır yalnızca oyunculukla sınırlı kalmadı; sinemanın üretim tarafında da yer aldı. 1992’de “Ah Gardaşım” ve 1993’te “Savcı” filmlerinde yönetmen koltuğuna oturdu. 1990’ların sonu ile 2000’li yıllarda televizyon dizilerinin yükselişiyle birlikte ekranlarda yeniden yoğun biçimde görünerek büyük izleyici kitlelerine ulaştı ve yer aldığı diziler yüksek izlenme oranları elde etti.