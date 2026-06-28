Dünya Altın Konseyi açıkladı: Türkiye ne kadar altın üretiyor?

Zirvedeki Dev Değişmedi: Küresel Arzın Dörtte Biri O Bölgeden

Açıklanan verilere göre, küresel altın üretiminin liderlik koltuğunda yine şaşırtıcı olmayan bir isim var. Güçlü madencilik altyapısı ve devlet desteğini arkasına alan Çin, 380,2 tonluk devasa üretimiyle dünyanın en büyük altın üreticisi konumunu sürdürüyor. Bu rakam, dünyadaki toplam altın üretiminin tek başına yüzde 10’undan fazlasına denk geliyor.