Zirvedeki Dev Değişmedi: Küresel Arzın Dörtte Biri O Bölgeden
Açıklanan verilere göre, küresel altın üretiminin liderlik koltuğunda yine şaşırtıcı olmayan bir isim var. Güçlü madencilik altyapısı ve devlet desteğini arkasına alan Çin, 380,2 tonluk devasa üretimiyle dünyanın en büyük altın üreticisi konumunu sürdürüyor. Bu rakam, dünyadaki toplam altın üretiminin tek başına yüzde 10’undan fazlasına denk geliyor.
Dünya Altın Konseyi açıkladı: Türkiye ne kadar altın üretiyor?
Dünyanın en değerli madeni için küresel arenada kıyasıya bir yarış yaşanıyor. Dünya Altın Konseyi, merakla beklenen küresel maden altın üretimi raporunu yayımladı. Toplam altın üretimi 3 bin 661,2 tona ulaştı, peki, milyarlarca dolarlık bu devasa pastada Türkiye nerede yer alıyor?Züleyha Öncü
Zirvedeki Dev Değişmedi: Küresel Arzın Dörtte Biri O Bölgeden
Rapordaki asıl büyük sürpriz ise bölgesel bazda yaşandı. Tek bir ülke olmasa da Afrika kıtası, maden sektörüne yapılan yoğun yatırımların meyvesini toplayarak küresel altın arzının neredeyse yüzde 25’ini (dörtte birini) tek başına karşılamayı başardı.
Çin'in en yakın ve en güçlü takipçileri ise sırasıyla Rusya (330 ton) ve Avustralya (284 ton) oldu.
Türkiye Listede Kaçıncı Sırada? İşte Merak Edilen O Rakam!
Madencilik sektöründeki potansiyeli ve ekonomiye katkısıyla bilinen Türkiye'nin küresel arenadaki yeri de netleşti.
Türkiye, yıllık 30,6 tonluk altın üretimiyle dünya sıralamasında 29. sırada yer aldı. Türkiye, bu üretim miktarıyla Güney Amerika ülkesi olan Venezuela ile aynı tonajı paylaşarak küresel altın üretimine çok kritik bir katkı sağladı.
İşte Dünyanın En Çok Altın Üreten İlk 15 Ülkesi
Dünya Altın Konseyi'nin resmi raporuna göre küresel üretimin ilk basamakları ve Türkiye'nin konumu şu şekilde listelendi:
Sıra: 1 🇨🇳
Ülke: Çin
Üretim (Ton): 380,2
Sıra: 2
Ülke: Rusya
Üretim (Ton): 330,0
Sıra: 3
Ülke: Avustralya
Üretim (Ton): 284,0
Sıra: 4
Ülke: Kanada
Üretim (Ton): 202,1
Sıra: 5
Ülke: ABD
Üretim (Ton): 158,0
Sıra: 6
Ülke: Gana
Üretim (Ton): 140,6
7 . Meksika 140,3 Ton
8. Endonezya 140,1Ton
9. Peru 136,9 Ton
10. Özbekistan 129,1 Ton
11. Mali 100,0 Ton
12. Güney Afrika 98,9 Ton
13. Burkina Faso 94,4 Ton
14. Kazakistan 87,0 Ton
15 Brezilya 83,7 Ton