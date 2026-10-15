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UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Trabzonspor Finlandiya'da sahaya çıkıyor.

Bordo Mavililer KuPS Kuopio ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor.

Tammelan Stadı'nda TSİ 19:45'te başlayacak mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

MOHAMED SALAH KAPTAN

-KuPS Kuopio karşısında rotasyon uygulayan Thomas Reis Trabzonspor'un TFF'ye verdiği kadro listesinde yer almayan Mendy ve Bouchouari'yi ilk 11'de değerlendirdi.

-Son maçın kadrosundan farklı olarak Samet Akaydın, Ozan Tufan, Cenk Özkaçar ve Paul Onuachu da başlangıç kadrosunda yer aldı.

- Alman çalıştırıcı ayrıca Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ı kaptan olarak sahaya sürdü.

KUPS KUOPIO-TRABZONSPOR İLK 11'LER

KuPS Kuopio: Kreidl, Savolainen, Magassa, Nuhu, Antwi, Pennanen, Gasc, Jyry, Armah, Luyeye, Parzyszek.

Trabzonspor: Onana, Pina, Samet, Mendy, Cenk, Bouchouari, Ozan, Melih, Aral, Salah, Onuachu.