UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Trabzonspor Finlandiya'da sahaya çıkıyor.
Bordo Mavililer KuPS Kuopio ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor.
Tammelan Stadı'nda TSİ 19:45'te başlayacak mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
MOHAMED SALAH KAPTAN
-KuPS Kuopio karşısında rotasyon uygulayan Thomas Reis Trabzonspor'un TFF'ye verdiği kadro listesinde yer almayan Mendy ve Bouchouari'yi ilk 11'de değerlendirdi.
-Son maçın kadrosundan farklı olarak Samet Akaydın, Ozan Tufan, Cenk Özkaçar ve Paul Onuachu da başlangıç kadrosunda yer aldı.
- Alman çalıştırıcı ayrıca Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ı kaptan olarak sahaya sürdü.
KUPS KUOPIO-TRABZONSPOR İLK 11'LER
KuPS Kuopio: Kreidl, Savolainen, Magassa, Nuhu, Antwi, Pennanen, Gasc, Jyry, Armah, Luyeye, Parzyszek.
Trabzonspor: Onana, Pina, Samet, Mendy, Cenk, Bouchouari, Ozan, Melih, Aral, Salah, Onuachu.