ALKA’DAN TAM İSABET

Roketsan tarafından geliştirilen Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi ALKA, gerçekleştirilen son atışlı test faaliyetinde hava hedefini yüksek hassasiyetle vurarak imha etti.

ROKETSAN GENEL MÜDÜRÜ İKİNCİ: GÖK VATAN EN ÜST SEVİYEDE KORUNACAK

Başarıyla sonuçlanan testin ardından açıklamalarda bulunan Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, sistemin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemimiz ALKA, gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde hava hedefini etkisiz hale getirerek kritik bir başarıya imza attı. Geleceğin savunma teknolojilerini yerli ve milli imkanlarla geliştirerek, Gök Vatan'ımızın güvenliğini en üst seviyeye taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.”

SAVUNMA SANAYİİ SAHA EXPO 2026’YA KİLİTLENDİ

Bu büyük başarı, 5-9 Mayıs 2026 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan SAHA 2026 Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı öncesinde moral kaynağı oldu. Küresel ölçekte büyük ilgi görmesi beklenen fuarda Roketsan, ALKA’nın yanı sıra roket, füze ve mühimmat alanındaki en yeni teknolojilerini ve dünya lansmanlarını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.