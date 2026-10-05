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Kaynak: AA

Türk savunma sanayiinin lider şirketlerinden ASELSAN, Hava Savunma Sistemleri alanında Cumhuriyet tarihinin en büyük sözleşmelerinden birine imza attı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile yürütülen görüşmeler sonucunda, Hibrit Hava Savunma Sistemlerinin tedarikini kapsayan dev anlaşma resmiyet kazandı.

KAP'A RESMİ BİLDİRİM YAPILDI

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, sözleşmenin detaylarına ilişkin şu ifadelere yer verildi: "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hibrit Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 2 milyar 460 milyon avro olan sözleşmeler imzalanmıştır."

İmzalanan bu devasa bütçeli anlaşma ile birlikte Türkiye'nin katmanlı hava savunma konseptine entegre edilecek yeni nesil hibrit sistemlerin üretim ve teslimat süreçleri başlatılmış oldu.