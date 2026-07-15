Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Polonya Ekstraklasa ekiplerinden Cracovia'da yönetim değişikliğine gidildi.

AGH University of Krakow'da profesör olarak görev yapan Murat Çolak, kulüpte hayata geçirdiği projeler ve uluslararası iş birlikleriyle dikkat çeken çalışmalarının ardından yönetim kurulu başkanlığı görevine getirildi.

'GELECEĞİ İNŞA EDEN BİR YÖNETİM ANLAYIŞI BENİMSİYORUZ'

Göreve ilişkin açıklamalarda bulunan Murat Çolak, Cracovia'nın yalnızca sportif başarıya değil, kurumsal ve ticari büyümeye de odaklanan bir yapıya kavuşması için çalıştıklarını söyledi.

Çolak, "Günü kurtaran çözümler yerine geleceği inşa eden bir yönetim anlayışını benimsiyoruz. Amacımız sadece bugünü kazanmak değil, yarının Cracovia'sını inşa etmektir. Hızlı, dinamik, genç ve sürdürülebilir başarıya odaklanan bir organizasyon oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İLE POLONYA ARASINDA KÖPRÜ KURACAK

Kulübün sahibi ABD'li iş insanı Robert Platek'in vizyonu doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Çolak, Türkiye ile Polonya arasındaki ekonomik ve sportif ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Deneyimli yönetici, sponsorluk, yatırım, akademik iş birlikleri ve futbol geliştirme projeleri başta olmak üzere iki ülke arasında yeni ortaklıkların hayata geçirilmesi için çalışmalar yürüteceklerini ifade etti.

OCAK AYINDA ASBAŞKAN OLMUŞTU

Ocak ayında Cracovia'da asbaşkanlık görevine başlayan Murat Çolak, kısa sürede kulüpte gerçekleştirdiği projeler, stratejik vizyonu ve uluslararası bağlantılarıyla yönetimin takdirini kazandı.

Avrupa'nın en köklü kulüpleri arasında gösterilen Cracovia'da başkanlığa getirilen Çolak, kulübün küresel marka değerini artırmayı ve sürdürülebilir başarı yakalamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.