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Otoyolu işleten şirketten yapılan açıklamada, yeni sistem sayesinde sürücülerin gişelerde herhangi bir personel desteğine ihtiyaç duymadan geçiş işlemlerini tamamlayabildiği ifade edildi.

HGS bakiyesi bulunmayan kullanıcıların gişelerde yer alan kiosklar aracılığıyla kredi kartıyla temassız ödeme yapabildiği, öte yandan ihlalli geçiş fişi alarak geçiş ücretlerini daha sonra otoyolun internet sitesi üzerinden ödeyebildiği belirtildi.

TAM OTOMATİK GİŞELER DEVREYE GİRDİ

HGS abonelerinin ise sistem sayesinde herhangi bir duraksama yaşamadan, milisaniyeler içinde geçişlerini tamamlayarak yolculuklarına devam edebildiği, uygulamanın trafik akışının daha verimli hale getirilmesi ve gişelerde oluşabilecek yoğunlukların azaltılması amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.

Sistemin sürücüler tarafından ilgi gördüğü, bekleme sürelerini azaltarak otoyol hizmet kalitesinin artırılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Dijitalleşme ve akıllı ulaşım teknolojileri kapsamında önemli bir yenilik olarak değerlendirilen kiosk destekli tam otomatik gişe sisteminin, farklı ödeme seçeneklerini tek noktada sunarak sürücülere esneklik sağladığı belirtilerek, "Modern ve kesintisiz ulaşım anlayışını destekleyen bu uygulamanın, gelecekte farklı otoyol projelerinde de yaygınlaşması öngörülmektedir." ifadesi kullanıldı.

Aydın-Denizli Otoyolu'nda uygulamaya alınan sistemin, akıllı ulaşım teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların önemli örneklerinden biri olduğu vurgulandı.