Yükseköğretim Kurulu, vakıf üniversitelerinde yabancı öğrencilerden alınan öğrenim ücretlerinin Türk öğrencilerden daha düşük tutulduğu yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Kurul, kamuoyunda yer alan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

YÖK tarafından yapılan açıklamada, YÖK Başkanı Erol Özvar’ın vakıf üniversitelerine yabancı öğrenciler konusunda herhangi bir ücret talimatı verdiği iddiasının “tamamen asılsız” olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında vakıf üniversitelerindeki öğrenim ücretlerinin ilgili üniversitelerin mütevelli heyetleri tarafından belirlendiği hatırlatıldı. YÖK’ün ücret belirleme ya da belirli öğrenci grupları için farklı tarife oluşturma yetkisinin bulunmadığı belirtildi.

DÜZENLEMENİN KAPSAMI AÇIKLANDI

Kurul ayrıca, 19 Aralık 2025 tarihinde yapılan düzenlemenin yalnızca hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrencilerin öğrenim ücret artış oranlarına ilişkin olduğunu vurguladı.

Açıklamada, söz konusu düzenlemenin başlangıç ücretlerini değil, ara sınıflardaki zam oranlarını kapsadığı ifade edilerek kamuoyundaki yanlış değerlendirmelere dikkat çekildi.