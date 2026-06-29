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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Halk Eğitimi Merkezi Türk Mutfağı Kursu kursiyerleri tarafından hazırlanan Bilecik Mutfağı Yemek Programı, İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda, kursiyerlerin özenle hazırladığı birbirinden özel Bilecik'e özgü yöresel lezzetler davetlilerin beğenisine sunuldu. Geleneksel Türk mutfağının zenginliğini yansıtan yemekler, katılımcılardan tam not aldı.

Etkinlikte konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Halk Eğitimi Merkezlerinde verilen mesleki ve kültürel eğitimlerin önemine dikkat çekerek, Türk mutfağının asırlardır süregelen kültürel mirasının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasında bu tür çalışmaların büyük katkı sağladığını ifade etti.

Program, kursiyerlerin hazırladığı yöresel yemeklerin tanıtımı ve ikramıyla sona erdi.