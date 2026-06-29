Adana’da yaşanan olay, “IBAN dolandırıcılığı” tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Terzide çalıştığı sırada arkadaşının isteği üzerine banka hesabı ve IBAN bilgisini kullandırdığı iddia edilen 17 yaşındaki Sema Nur Tursun’un, dolandırıcılık dosyaları kapsamında 7 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.
IBAN'ını arkadaşına verdi hayatı karardı: Anne gözyaşları içinde yardım istedi
Adana’da arkadaşının isteğiyle banka hesabını kullandırdığı öne sürülen 17 yaşındaki genç kız, dolandırıcılık dosyaları kapsamında 7 yıl hapis cezası aldı. Ailesi ise “kandırıldı” diyerek yardım çağrısında bulundu.Kaynak: İHA
Merkez Seyhan ilçesinde yaşayan anne Cemile Tursun, kızının arkadaş çevresi tarafından kandırıldığını öne sürerek yaşadıkları süreci anlattı. Kızının reşit olmadığı dönemde hesabının kullanıldığını ifade eden Tursun, büyük bir mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi.
'Kızım Arkadaş Kurbanı Oldu'
Gözyaşları içinde konuşan anne Cemile Tursun, kızının bilinçli bir suç işlemediğini savunarak, “Benim kızım arkadaş kurbanı oldu. Kızımı kandırıp kartını alıyorlar.
Kızım daha 17 yaşında, böyle bir şey yapabilir mi? Mağdurdur” dedi.
700 Bin Liralık Dolandırıcılık İddiası
Kızının IBAN bilgilerinin dolandırıcılıkta kullanıldığını sonradan öğrendiklerini öne süren anne Tursun, yaklaşık 700 bin liralık bir dolandırıcılık olayına karışıldığını ifade etti.
Aile olarak zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiklerini belirten Tursun, eşinin görme engelli olduğunu ve iki çocuğunun da cezaevinde bulunduğunu söyledi.
“Asıl Suçlular Ceza Almadı” İddiası
Anne Tursun, olayın asıl sorumlularının ceza almadığını iddia ederek, “Kızımı dolandıran kişi mahkemeye çıkıyor ve beraat ediyor ama kızım ceza alıyor. İki dosyadan 7 yıl ceza aldı, başka dosyalar da çıkıyor” ifadelerini kullandı.
Yetkililere Çağrı
Kızının cezaevinde olmasının kendisini derinden etkilediğini belirten anne, “Kızımı cezaevinde görünce nefes alamıyorum” diyerek yetkililerden yardım talep etti.
Olay, özellikle gençlerin banka hesaplarını başkalarına kullandırmasının doğurabileceği hukuki sonuçlar açısından dikkat çekici bir örnek olarak değerlendiriliyor.