Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem IBAN'ını arkadaşına verdi hayatı karardı: Anne gözyaşları içinde yardım istedi

IBAN'ını arkadaşına verdi hayatı karardı: Anne gözyaşları içinde yardım istedi

Adana’da arkadaşının isteğiyle banka hesabını kullandırdığı öne sürülen 17 yaşındaki genç kız, dolandırıcılık dosyaları kapsamında 7 yıl hapis cezası aldı. Ailesi ise “kandırıldı” diyerek yardım çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA
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IBAN'ını arkadaşına verdi hayatı karardı: Anne gözyaşları içinde yardım istedi - Resim: 1

Adana’da yaşanan olay, “IBAN dolandırıcılığı” tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Terzide çalıştığı sırada arkadaşının isteği üzerine banka hesabı ve IBAN bilgisini kullandırdığı iddia edilen 17 yaşındaki Sema Nur Tursun’un, dolandırıcılık dosyaları kapsamında 7 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

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IBAN'ını arkadaşına verdi hayatı karardı: Anne gözyaşları içinde yardım istedi - Resim: 2

Merkez Seyhan ilçesinde yaşayan anne Cemile Tursun, kızının arkadaş çevresi tarafından kandırıldığını öne sürerek yaşadıkları süreci anlattı. Kızının reşit olmadığı dönemde hesabının kullanıldığını ifade eden Tursun, büyük bir mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi.

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IBAN'ını arkadaşına verdi hayatı karardı: Anne gözyaşları içinde yardım istedi - Resim: 3

'Kızım Arkadaş Kurbanı Oldu'

Gözyaşları içinde konuşan anne Cemile Tursun, kızının bilinçli bir suç işlemediğini savunarak, “Benim kızım arkadaş kurbanı oldu. Kızımı kandırıp kartını alıyorlar.

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IBAN'ını arkadaşına verdi hayatı karardı: Anne gözyaşları içinde yardım istedi - Resim: 4

Kızım daha 17 yaşında, böyle bir şey yapabilir mi? Mağdurdur” dedi.

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IBAN'ını arkadaşına verdi hayatı karardı: Anne gözyaşları içinde yardım istedi - Resim: 5

700 Bin Liralık Dolandırıcılık İddiası

Kızının IBAN bilgilerinin dolandırıcılıkta kullanıldığını sonradan öğrendiklerini öne süren anne Tursun, yaklaşık 700 bin liralık bir dolandırıcılık olayına karışıldığını ifade etti.

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IBAN'ını arkadaşına verdi hayatı karardı: Anne gözyaşları içinde yardım istedi - Resim: 6

Aile olarak zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiklerini belirten Tursun, eşinin görme engelli olduğunu ve iki çocuğunun da cezaevinde bulunduğunu söyledi.

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IBAN'ını arkadaşına verdi hayatı karardı: Anne gözyaşları içinde yardım istedi - Resim: 7

“Asıl Suçlular Ceza Almadı” İddiası

Anne Tursun, olayın asıl sorumlularının ceza almadığını iddia ederek, “Kızımı dolandıran kişi mahkemeye çıkıyor ve beraat ediyor ama kızım ceza alıyor. İki dosyadan 7 yıl ceza aldı, başka dosyalar da çıkıyor” ifadelerini kullandı.

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IBAN'ını arkadaşına verdi hayatı karardı: Anne gözyaşları içinde yardım istedi - Resim: 8

Yetkililere Çağrı

Kızının cezaevinde olmasının kendisini derinden etkilediğini belirten anne, “Kızımı cezaevinde görünce nefes alamıyorum” diyerek yetkililerden yardım talep etti.

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IBAN'ını arkadaşına verdi hayatı karardı: Anne gözyaşları içinde yardım istedi - Resim: 9

Olay, özellikle gençlerin banka hesaplarını başkalarına kullandırmasının doğurabileceği hukuki sonuçlar açısından dikkat çekici bir örnek olarak değerlendiriliyor.

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