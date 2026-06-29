Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Bilezik fiyatları kaç TL oldu? (29 Haziran)

Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Bilezik fiyatları kaç TL oldu? (29 Haziran)

Güvenli liman olarak adlandırılan altın, haftaya sınırlı yükselişle başladı. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları yatırımcıların ilgisini çekerken, 14 ve 22 ayar bilezik fiyatlarında da artış gözlemlendi.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Bilezik fiyatları kaç TL oldu? (29 Haziran) - Resim: 1

29 Haziran Pazartesi günü altın fiyatları, yatırımcıları ve ilgilileri tarafından merak ediliyor.

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Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Bilezik fiyatları kaç TL oldu? (29 Haziran) - Resim: 2

Gram, Çeyrek, yarım ve tam altının yanı sıra evlenecek ve düğün hazırlığındaki çiftler de bilezik fiyatlarını araştırıyor.

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Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Bilezik fiyatları kaç TL oldu? (29 Haziran) - Resim: 3

İşte 29 Haziran Pazartesi gününe ilişkin gram, çeyrek, yarım, tam altın ve bilezik fiyatları:

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Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Bilezik fiyatları kaç TL oldu? (29 Haziran) - Resim: 4

Gram altın
Alış: 6 bin 98 lira
Satış: 6 bin 99 lira

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Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Bilezik fiyatları kaç TL oldu? (29 Haziran) - Resim: 5

Çeyrek altın:
Alış: 10 bin 39 lira
Satış: 10 bin 138 lira

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Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Bilezik fiyatları kaç TL oldu? (29 Haziran) - Resim: 6

Yarım altın:
Alış: 20 bin 59 lira
Satış: 20 bin 233 lira

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Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Bilezik fiyatları kaç TL oldu? (29 Haziran) - Resim: 7

Tam altın:
Alış: 39 bin 514 lira
Satış: 40 bin 294 lira

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Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Bilezik fiyatları kaç TL oldu? (29 Haziran) - Resim: 8

Cumhuriyet altın:
Alış: 39 bin 976 lira
Satış: 40 bin 324 lira

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Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Bilezik fiyatları kaç TL oldu? (29 Haziran) - Resim: 9

Altın fiyatlarının yanı sıra özellikle evlilik hazırlığında olan çiftler bilezik fiyatlarını da araştırıyor.

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Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Bilezik fiyatları kaç TL oldu? (29 Haziran) - Resim: 10

Bilezik fiyatları ayarına göre değişiyor...

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Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Bilezik fiyatları kaç TL oldu? (29 Haziran) - Resim: 11

18 Ayar gram altın fiyatları
Alış: 4 bin 450 lira
Satış: 4 bin 451 lira

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Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Bilezik fiyatları kaç TL oldu? (29 Haziran) - Resim: 12

22 Ayar bilezik fiyatları
Alış: 5 bin 620 lira
Satış: 5 bin 658 lira

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