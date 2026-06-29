29 Haziran Pazartesi günü altın fiyatları, yatırımcıları ve ilgilileri tarafından merak ediliyor.
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Bilezik fiyatları kaç TL oldu? (29 Haziran)
Güvenli liman olarak adlandırılan altın, haftaya sınırlı yükselişle başladı. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları yatırımcıların ilgisini çekerken, 14 ve 22 ayar bilezik fiyatlarında da artış gözlemlendi.Yunus Arıkan
Gram, Çeyrek, yarım ve tam altının yanı sıra evlenecek ve düğün hazırlığındaki çiftler de bilezik fiyatlarını araştırıyor.
İşte 29 Haziran Pazartesi gününe ilişkin gram, çeyrek, yarım, tam altın ve bilezik fiyatları:
Gram altın
Alış: 6 bin 98 lira
Satış: 6 bin 99 lira
Çeyrek altın:
Alış: 10 bin 39 lira
Satış: 10 bin 138 lira
Yarım altın:
Alış: 20 bin 59 lira
Satış: 20 bin 233 lira
Tam altın:
Alış: 39 bin 514 lira
Satış: 40 bin 294 lira
Cumhuriyet altın:
Alış: 39 bin 976 lira
Satış: 40 bin 324 lira
Altın fiyatlarının yanı sıra özellikle evlilik hazırlığında olan çiftler bilezik fiyatlarını da araştırıyor.
Bilezik fiyatları ayarına göre değişiyor...
18 Ayar gram altın fiyatları
Alış: 4 bin 450 lira
Satış: 4 bin 451 lira
22 Ayar bilezik fiyatları
Alış: 5 bin 620 lira
Satış: 5 bin 658 lira