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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Çekmeköy’de derin yoksulluk sarmalında yaşam mücadelesi veren bir ailenin dramı, vicdanları sızlattı. Günlük işlerle karınlarını doyurmaya çalışan ve oturdukları evin kirasını bile ödemekte güçlük çeken ailenin yaşadığı insani kriz, 18 yaşındaki kızlarının fenalaşmasıyla gün yüzüne çıktı.

YETERSİZ BESLENME VE BAKIMSIZLIK HASTANELİK ETTİ

Dün akşam saatlerinde evinde baygınlık geçiren 18 yaşındaki genç kız, annesi tarafından acilen hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk muayenede, genç kızın saçlarının avuç avuç döküldüğü, bakımsızlık ve yetersiz beslenme (malnütrisyon) nedeniyle bedeninin bitkin düştüğü belirlendi. Hekimlerin "Çok kötü durumda, acilen iyi koşullarda bakılması gerekiyor" uyarısında bulunduğu genç kızın tahlil sonuçlarının 15 gün sonra çıkacağı öğrenilirken, verem (tüberküloz) şüphesi üzerinde duruluyor.

FARELERİN CİRİT ATTIĞI EVDE YAŞAM MÜCADELESİ

Ailenin barınmak zorunda kaldığı evin, bir insanın yaşaması mümkün olmayan, farelerin cirit attığı insan dışı koşullarda olduğu belirtildi. Maddi imkansızlıklar nedeniyle başka bir eve taşınma ihtimali bulunmayan ailenin, ev sahibi tarafından evden çıkarılma tehlikesiyle de karşı karşıya kaldığı, ancak bu durumun şimdilik geçici olarak durdurulabildiği aktarıldı.

"ÇIĞLIK ATMADAN ÖNCE BU EVİN ÇATISINI ONARIN"

Yaşanan bu ağır insan hakları ihlalinin çözülmesi için günlerdir resmi kurumlar nezdinde girişimlerde bulunulduğu ancak somut bir adım atılmadığı ifade edildi. Yetkililere açık çağrıda bulunularak, şu talepler sıralandı:

Evin çatısının acilen onarılması,

Ev ve çevresinin temizlenerek hijyenik hale getirilmesi,

Fare deliklerinin kapatılması,

Genç kızın ve ailesinin insan onuruna yakışır koşullarda yaşamasının sağlanması.

#YoksullukİnsanHaklarıİhlalidir" vurgusuyla Çekmeköy Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı göreve çağıran ve ailenin sesini sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna duyuran isim ise gazeteci Hacer Foggo oldu. Yetkililerin bu çığlığa nasıl bir yanıt vereceği ise merakla bekleniyor.