ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında öldürülen Ali Hamaney'in ardından liderlik makamına oğlu Mücteba Hamaney'in "ezici oy çoğunluğuyla" seçildiğini duyurdu.

İsrailli üst düzey yetkililer, İran'da yeni lider seçilen Mücteba Hamaney'e suikast düzenleme tehdidinde bulundu.

ABD, İsrail- İran savaşının 11. gününde İsrail'den İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney için dikkat çeken bir paylaşım geldi. İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana, İsrail Enerji Bakanı Cohen ve Dışişleri Bakanı Sa'ar, Mücteba Hamaney'i suikastla tehdit etti.

İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana, kişisel X hesabından İran ve Hamas Hareketi'nden İsrail tarafından yapılan suikastlarla öldürülmüş olan lider kadrosunun fotoğraflarını paylaştı. Mücteba Hamaney'in resmini de listeye ekleyen Ohana, "Onların yolunda ilerleyenler onların yolunda giderler." dedi.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen ve İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'dan da Mücteba Hamaney'a suikast tehdidi geldi.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen yerel yayın organlarından Kol Barama radyosuna konuşarak "Mücteba Hamaney yürüyen bir ölü" ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'ın da "Bekleyip göreceksiniz." diyerek İran'ın yeni seçilen liderini de hedef alacakları imasında bulundu.