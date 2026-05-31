"Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürütülen kampanyada, bir önceki yıla göre %18'i aşan bir artış yakalanarak toplam 199 bin 846 hisse kurban kesimi gerçekleştirildi.

DAĞILIM NETLEŞTİ: ASLAN PAYI YURT DIŞINDA, GAZZE UNUTULMADI

Hayırseverlerin vekaletleriyle alınan kurbanlar, üç farklı ana bölgede kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlandı. Kesilen toplam 199 bin 846 hissenin dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Yurt dışı: 165 bin 280 hisse

Gazze için: 22 bin 757 hisse

Yurt içi: 11 bin 809 hisse

YURT İÇİ VE GAZZE ETLERİ KONSERVE OLACAK

Kızılay, yurt içinde ve Gazze şeridi için kesilen kurban etlerinde geleneksel uzun ömürlü kavurma konservesi modelini uyguluyor.

Yurt içinde hazırlanan konserveler yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak, etlerin bir kısmı ise Kızılay aşevlerinde sıcak yemek olarak sunulacak. Gazze için kesilen 22 bin 757 hisseden ise yaklaşık 391 bin kavurma konservesi üretildi. Bu konservelerin, yardım geçişlerine izin verildiği andan itibaren bölgedeki yaklaşık 1 milyon kişiye ulaştırılması hedefleniyor.

3 KITA 30 ÜLKEDE 4 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE ULAŞILDI

Balkanlar, Orta Doğu, Asya ve Afrika'daki 30 ülkede yürütülen faaliyetlerde, yurt dışı etleri soğuk zincir korunarak taze et şeklinde dağıtıldı. Bu kapsamda yaklaşık 4 milyon 132 bin ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırıldı.

"GÜVEN SAYESİNDE BEREKETİ TAŞIYORUZ"

Kampanyanın ardından açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, bağışçıların emanetlerini yerine getirmenin huzurunu yaşadıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Hayırseverlerimizin güveni sayesinde kurban bereketini Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya kadar milyonlarca ihtiyaç sahibinin sofrasına taşıyoruz. Bu iyilik hareketine katkı sunan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyor, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun yıl boyu sürmesini diliyorum."