Geçtiğimiz yaz döneminde Suudi Arabistan'dan gelen tekliflere rağmen takımda tutulan Barış Alper, kaydettiği 12 gol ve yaptığı 14 asistle dikkat çekici bir sezon geçirdi.
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı: İki aday birden...
Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Barış Alper Yılmaz için sezon sonunda hareketli günler yaşanması bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetim, milli futbolcunun olası ayrılığına karşı alternatif isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Şampiyonluk yolunda önemli katkı sağlayan milli oyuncu, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeyi başardı.
İngiltere ve İtalya'dan birçok takımın takip ettiği 25 yaşındaki futbolcunun, A Milli Takım ile katılacağı Dünya Kupası'nın ardından resmi tekliflerle karşılaşabileceği değerlendiriliyor.
40-50 milyon euro seviyesinde bir transfer geliri elde edilme ihtimalini göz önünde bulunduran Galatasaray, sol kanat bölgesine yapılabilecek takviyeler için çalışmalarını hızlandırdı.
Gündemdeki isimlerden biri, sezonu farklı bir takımda geçirdikten sonra Napoli'ye dönen Noa Lang. Hollandalı futbolcunun Galatasaray seçeneğine sıcak baktığı belirtiliyor.
Sarı-kırmızılıların izlediği bir diğer oyuncu ise Danimarka ekibi Midtjylland'da forma giyen Aral Şimşir. Geride kalan sezonda 54 maçta 12 gol ve 21 asist üreten genç futbolcunun bonservis bedelinin kulübü tarafından belirlenecek rakama göre şekilleneceği ifade ediliyor.
2021 yılında Ankara Keçiörengücü'nden 2,1 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı ekipte çıktığı 205 maçta 37 gol ve 36 asist kaydetti.
. Toplam 10 bin 472 dakika sahada kalan milli oyuncunun kulübüyle iki yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.