Kaynak: AA

Türk Kızılay, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kadınların istihdama katılımını desteklemek amacıyla İyilikle Pişen Hayatlar atölyesinin 11’incisini düzenledi.

Program, Türk Kızılay İstanbul Afet Müdahale Merkezi Müdürlüğünde başladı. Kilis’ten gelen 20 kadın, atölyenin ilk gününde Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ile şefler Somer Sivrioğlu, Hasan Biltekin ve Milham Erdem’le bir araya geldi.

Atölye, deprem sonrası hayatlarını yeniden kurmaya çalışan kadınlara hem psikososyal destek hem de mesleki beceri kazandırmayı hedefliyor. Katılımcılar, endüstriyel mutfak teknikleri konusunda sistematik eğitim alarak sertifika sahibi olacak ve iş bulma şanslarını artıracak.

Atölye, deprem sonrası hayatlarını yeniden kurmaya çalışan kadınlara hem psikososyal destek hem de mesleki beceri kazandırmayı hedefliyor. Katılımcılar, endüstriyel mutfak teknikleri konusunda sistematik eğitim alarak sertifika sahibi olacak ve iş bulma şanslarını artıracak.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, projenin sadece psikososyal destek olarak başlamadığını vurguladı. Deprem zamanında önceden belki çalışmayan ama deprem sonrasında çalışma ihtiyacı olan kadınlarımız oldu. Bazıları bunu bir psikososyal destek vesilesi yaptı ama günün sonunda şeflerle konuştuğumuz zaman şunu söylemiştik. Sonuçta her kadın evinde zaten o bıçağı eline alıyor, o soğanı doğruyor, o yemekleri bir şekilde pişiriyor. Şeflerimiz bize eğer biz onlara endüstriyel mutfakla alakalı belli konuları sistematik bir şekilde verir ve sertifikalandırırsak iş bulmama olasılıkları yok dediler ifadelerini kullandı.

Yılmaz, projenin kadınların özgüvenini artırmanın yanı sıra ekonomik bağımsızlıklarına da katkı sağladığını belirtti. Depremin yarattığı travmayı aşmada mutfağın iyileştirici gücünden yararlandıklarını da sözlerine ekledi.

Şef Somer Sivrioğlu, Türk mutfağının Anadolu’nun bereketinden gelen zengin bir mutfak olduğunu anlattı. Evlerde her anne ve kadının birer şef olduğunu dile getiren Sivrioğlu, Kızılayla birlikte bu projede çalıştığımız için çok mutluyuz. İyilikle Pişen Hayatlar sadece ben değil, bütün ekip olarak gerçekten gönlümüzü koyduğumuz bir proje diye konuştu.

Sivrioğlu ve diğer şefler, katılımcılara profesyonel mutfak disiplinini, hijyen kurallarını, menü planlamasını ve endüstriyel üretim tekniklerini aktaracak. Eğitimlerin sonunda verilecek sertifikalar, kadınların otel, restoran ve catering sektörlerinde istihdam edilmesine olanak sağlayacak.

Atölyeye katılan depremzede kadınlardan Meltem Erdoğan, kendilerini geliştirmek için birçok kursun bulunduğunu söyledi. Atölyede aldıkları eğitimin kendilerini geliştirmek için çok güzel bir kapı açtığını belirten Erdoğan, Bunun sonunda istihdam projesi olarak Kızılayla işbirliği sayesinde kendimizi geliştirip çok güzel işler başarabiliriz. Bu depremzede kadınlara verilmiş çok güzel bir şans. Kullanabilirsek çok güzel olur ifadelerini kullandı.