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Yunanistan’ın Saronik Körfezi’nde Türk bayraklı bir katamaranın su alması sonucu korku dolu anlar yaşandı. Yarı batık hale gelen teknedeki 10 kişi, düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli’nin de bulunduğu belirtildi.

Kaza, 14 Ağustos Cuma günü Vouliagmeni açıklarında, Fleves Adacığı’nın yaklaşık 2 deniz mili batısında meydana geldi. Olay sırasında bölgede kuzey yönünden 5 Beaufort şiddetinde rüzgarın etkili olduğu bildirildi.

KATAMARAN KISA SÜREDE YARI BATTI

Edinilen bilgilere göre Türk bayraklı çift gövdeli katamaran, henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı. Teknenin kısa sürede yarı batık hale gelmesinin ardından Yunanistan Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi harekete geçti.

Bölgeye iki Yunan Sahil Güvenlik botu gönderildi. Yakınlarda seyreden Cayman Adaları bayraklı “Opera” isimli lüks motor yatın yardımcı teknesi de kurtarma çalışmalarına katıldı.

Katamaranda bulunan 10 kişi denizden alınarak önce “Opera” isimli yata çıkarıldı. Kurtarılan kişiler daha sonra Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Vouliagmeni Marinası’na götürüldü.

IŞINSU KESTELLİ DE TEKNEDEYDİ

Kurtarılanlar arasında İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli’nin de bulunduğu öğrenildi. Kestelli ve beraberindeki 9 kişinin olaydan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Kazanın ardından Türkiye’ye dönen Kestelli’nin sağlık durumunun iyi olduğu ve dinlendiği öğrenildi. Yunanistan makamlarının katamaranın neden su aldığına ilişkin incelemesi sürüyor.