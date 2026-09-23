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Kaynak: ANKA

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, çalışma hayatına ilişkin 12 maddelik talep listesini açıkladı. Vergi adaleti, taşeron işçiler, otoyol ve köprülerin özelleştirilmesi ile sermaye piyasalarındaki mağduriyetlerin de yer aldığı açıklamada en dikkat çeken başlıklardan biri emekli aylıkları oldu. TÜRK-İŞ, en düşük emekli aylığının asgari ücretin altında olmaması gerektiğini bildirdi.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, çalışanların karşı karşıya kaldığı ekonomik ve sosyal sorunları değerlendirmek üzere toplandı. Toplantının ardından yayımlanan açıklamada ücretlilerin satın alma gücünün gerilediği, gelir dağılımındaki adaletsizliğin arttığı ve asgari ücretin giderek yaygın ücret haline geldiği belirtildi.

EMEKLİ AYLIĞI İÇİN ASGARİ ÜCRET ÇAĞRISI



Açıklamanın en dikkat çeken başlıklarından biri emeklilerin gelirleri oldu.

TÜRK-İŞ, emekli aylıklarının satın alma gücünün korunması ve geçmiş dönemlerde yaşanan kayıpların giderilmesi gerektiğini belirterek şu çağrıyı yaptı:

“En düşük emekli aylığı, prim ödeme gün sayısı esas alınarak belirlenmeli ve asgari ücretin altında olmamalıdır.”

VERGİ DİLİMLERİNE TEPKİ

TÜRK-İŞ, çalışanların yıl içerisinde hızla üst vergi dilimlerine girmesinin ücret kaybına yol açtığını da vurguladı.

2026 yılında brüt asgari ücretin 2,5 katı olan 82 bin 575 lira brüt ücret alan bir çalışanın ilk iki ay yüzde 15, mart ayında yüzde 20, haziran ayında ise yüzde 27’lik vergi dilimine ulaştığı örnek gösterildi.

Açıklamada, “Vergi dilimleri ücretlileri mağdur etmeyecek şekilde düzenlenmeli ve az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını esas alan adil bir vergi sistemi hayata geçirilmelidir” denildi.

“KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÖZELLEŞTİRİLEMEZ”

TÜRK-İŞ, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol, köprü ve bakım tesislerinin özelleştirilmesine de karşı çıktı.

Kamu hizmetlerinde kâr önceliğinin yol güvenliği ve hizmet kalitesinin önüne geçmemesi gerektiği belirtilerek, otoyol ve köprülerin özelleştirilmesinin yalnızca çalışanları değil vatandaşın ulaşım hakkını da ilgilendirdiği vurgulandı.

TAŞERON İŞÇİLER İÇİN KADRO TALEBİ

Başta Kamu İktisadi Teşebbüsleri olmak üzere kapsam dışında kalan taşeron işçiler için de kadro çağrısı yapıldı.

TÜRK-İŞ, “Kamuda taşeron istihdamına son verilmeli, kapsam dışında kalan işçiler ayrım yapılmaksızın kadroya alınmalı ve eşit işe eşit ücret ilkesi hayata geçirilmelidir” ifadelerini kullandı.

Çıraklık ve staj sürelerinin emeklilik başlangıcı sayılması, banka promosyonlarının tamamının çalışanlara ödenmesi ve iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin artırılması da talepler arasında yer aldı.

FON KRİZİNE DE DEĞİNDİ



Açıklamada son dönemde sermaye ve fon piyasalarında yaşanan gelişmelere de dikkat çekildi.

TÜRK-İŞ, yatırımcıların zararlarının tespit edilerek giderilmesi ve sorumluluğu bulunan kişi ve kurumların hukuk çerçevesinde cezalandırılması gerektiğini bildirdi.

Sermaye piyasalarında güvenin yeniden sağlanması için şeffaflık ve denetimin güçlendirilmesi çağrısı yapıldı.