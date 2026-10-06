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Kaynak: İHA

Dr. Özgenur Reyhan Güler'in küratörlüğünde hazırlanan "Dostluğa Açılan Sayfalar - Belgelerden Hayata Türk-İngiliz İlişkileri" sergisi Londra'daki Arundel House'ta sanatseverlerle buluştu. Osmanlı Devleti'nin 1851 Londra Büyük Sergisi'ne katılımının 175. yılı anısına düzenlenen etkinlik, Küresel Gazeteciler Konseyi'nin Küresel Ödüller Töreni kapsamında kapılarını açtı.

ARŞİV BELGELERİ VE GAZETELER BİR ARAYA GELDİ

Prof. Dr. Osman Kubilay Gül'ün arşiv koleksiyonundan derlenen sergide, iki ülke arasındaki diplomatik temaslar, resmi ziyaretler, tarihi anlaşmalar ve bunların basındaki yansımaları yer alıyor. Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu'nun destekleriyle gerçekleşen açılış; protokol üyeleri, İngiltere yerel yönetim temsilcileri ve uluslararası basın mensuplarından yoğun ilgi gördü.

İNGİLTERE'NİN FARKLI ŞEHİRLERİNİ GEZECEK

Arşiv belgelerinin toplumlar arası karşılıklı anlayışı ve tarihsel bilinci güçlendirdiğini belirten Dr. Özgenur Reyhan Güler, serginin kültürel bağları pekiştirmeyi hedeflediğini söyledi. Arundel House'taki gösterimin ardından sergi, önce Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde, daha sonra ise Manchester kentinde ziyaretçilerin beğenisine sunulmaya devam edecek.