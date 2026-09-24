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Kaynak: Haber Merkezi

Türk havacılık sanayisi için kritik bir eşik daha aşılıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) mühendisleri tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ-II, envantere girmeye hazırlanıyor.

28 EYLÜL'DE İCRA EDİLECEK

Bakanlık açıklamasında, uçağın resmi kabul faaliyetlerinin 28 Eylül tarihinde TUSAŞ’ın Ankara Kahramankazan’daki üretim ve test tesislerinde icra edileceği bildirildi.

Savunma sanayisi ve Türk Silahlı Kuvvetleri açısından büyük önem taşıyan bu dönüm noktasına Hava Kuvvetleri Komutanı da bizzat katılarak yerinde eşlik edecek.

Gelişmiş aviyonik donanımları ve artırılmış uçuş performansıyla öne çıkan HÜRKUŞ-II'nin, kabul işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki pilotların zorlu uçuş eğitim süreçlerinde ana unsurlardan biri olarak görev alması bekleniyor.