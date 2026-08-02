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Kaynak: İHA

29 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında Malta'daki Royal Malta Golf Club'da düzenlenen European Ladies Team Shield Championship 2026'da mücadele eden Kadın Milli Golf Takımı, Avrupa şampiyonu oldu.

Turnuvanın finalinde ev sahibi Malta ile karşılaşan ay-yıldızlılar, rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

ŞAMPİYON KADRO

Avrupa şampiyonluğunu kazanan Kadın Milli Golf Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer aldı:

Deniz Sapmaz

Sude Bay

Ada Narin

Zeynep Süalp

ERKEKLER AVRUPA İKİNCİSİ OLDU

European Men's Team Shield Championship 2026 organizasyonunda mücadele eden Erkek Milli Golf Takımı ise finalde ev sahibi Malta'ya mağlup oldu.

14 ülkenin yer aldığı turnuvayı ikinci sırada tamamlayan milliler, gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Erkek Milli Takımı'nı şu isimler temsil etti:

Can Gürdenli

İbrahim Tarık Aslan

Duhan Sazak

Rüzgar Turgun

MİLLİ TAKIMLARI YALNIZ BIRAKMADILAR

Her iki organizasyonda da milli takımlara antrenörler Çağatay Ural ile İdris Topar eşlik etti.

Türkiye Golf Federasyonu Turnuvalar ve Teknik Standartlar Komitesi Üyesi Cüneyt Sapmaz da organizasyonda milli kafilede yer aldı.

Düzenlenen ödül törenine ise Türkiye Cumhuriyeti Valletta Büyükelçiliği İkinci Katipleri Can Berk Atasoy ile Bora Tunçkanat katılarak milli sporcuların sevincine ortak oldu.