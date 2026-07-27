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Kaynak: AA

Türk golfünde bir ilk:Milli golfçü Deniz Sapmaz, Avrupa'nın en prestijli amatör organizasyonlarından birinde elde ettiği sonuçla Türk golf tarihine geçti.

TÜRK GOLFÜNDE TARİHİ BAŞARI

Türkiye Golf Federasyonu'nun açıklamasına göre; Avrupa Golf Birliği (EGA) tarafından İsveç'in Allerum kentinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Amatör Golf Şampiyonası'nda mücadele eden Deniz Sapmaz, 25 ülkeden 144 sporcunun katıldığı organizasyonda başarılı bir performans ortaya koyarak ilk 36 çukur sonunda son 94 sporcu arasına kalmayı başardı.

Deniz Sapmaz, 54 çukurun ardından ise final turuna katılma hakkı elde eden 60 sporcu arasına girerek Türk golf tarihinde bir ilke imza attı.

ŞAMPİYONAYI 43. SIRADA TAMAMLADI

Tarihi başarısıyla dikkat çeken genç sporcu, Avrupa Kadınlar Amatör Golf Şampiyonası'nı 43. sırada tamamladı. Deniz Sapmaz'ın elde ettiği sonuç, Türk golfü adına organizasyon tarihindeki en önemli başarılardan biri olarak kayıtlara geçti.