Türkiye gıda sektörünün köklü markalarından Seğmen Kardeşler Gıda, dev bir satış operasyonuyla ortaklık yapısını sil baştan değiştiriyor. Şirket sermayesinin yüzde 74,85’ine tekabül eden hisselerin devri için taraflar masaya oturdu ve imzalar atıldı. Toplamda 82,5 milyon dolarlık bu dev anlaşma, sektörde yılın en dikkat çeken satın almalarından biri oldu.

ÜÇLÜ KONSORSİYUM DEVRALIYOR

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirilen detaylara göre; şirketin mevcut ortakları, ellerindeki toplam 133 milyon 982 bin 610 adet payı üç farklı alıcıya devrediyor. Payların yeni sahipleri şu şekilde dağıldı. GMS Yatırım Holding A.Ş yüzde 34,85 pay ile en büyük hissedar oldu. Altun Gıda A.Ş yüzde 25 pay ve Ümit Gümüş yüzde 15 pay ile diğer hissedarlar.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

Aslında bu büyük satışın ilk sinyalleri 2 Şubat 2026 tarihinde verilen ön protokol müjdesiyle gelmişti. "Pay Devir Sözleşmesi"nin imzalanmasıyla birlikte, Şubat ayında başlayan süreç resmiyet kazandı. 82 milyon 489 bin 293 dolarlık nihai satış bedeli, kapanış tarihindeki belirli finansal uyarlamalara göre son şeklini alacak.

SON DURAK: REKABET KURUMU

Hisse devrinin resmiyet kazanması için şimdi gözler Rekabet Kurumu’na çevrildi. Kurumun onay vermesi ve sözleşmedeki teknik şartların tamamlanmasının ardından devir işlemleri resmen noktalanacak. Satış sonrası oluşacak yeni yapıyla birlikte, azınlık hissedarlar için "zorunlu pay alım teklifi" sürecinin detayları da kamuoyuyla paylaşılacak.