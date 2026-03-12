Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından hakkında 1 yıl kesin mühlet kararı verilen Erdem Çikolata Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi, borçlarını yapılandırmak ve faaliyetlerine devam edebilmek için alacaklılarıyla son pazarlığı yapacak.

​KRİTİK TARİH: 1 NİSAN 2026

​Konkordato Komiserler Kurulu tarafından yapılan duyuruya göre, alacaklılar toplantısı Gaziantep Başpınar’daki fabrika adresinde gerçekleştirilecek. Şirketin sunduğu ödeme projesi bu toplantıda oylanacak. 1 Nisan 2026 tarihinde toplantı gerçekleştirilecek.

​ALACAKLILAR İÇİN "HAK KAYBI" UYARISI

​Toplantıya katılacak olan şahıs ve kurumların yasal haklarını koruyabilmeleri için yanlarında getirmeleri gereken belgeler hayati önem taşıyor. Alacaklılar, toplantıdan önceki 7 gün boyunca şirketin Gaziantep’teki adresine giderek konkordato projesini ve tüm mali belgeleri inceleme hakkına sahip.

Toplantıya bizzat katılamayanlar için kapılar hemen kapanmıyor. Toplantı bitimini takip eden 7 gün içerisinde yazılı olarak projeye dahil olmak (iltihak) mümkün olacak.

​SEKTÖR ŞOKTA, ÇALIŞANLAR TEDİRGİN

​15 yıldır çikolata ve bisküvi pazarında yer alan, ihracat kanalları güçlü bir firmanın konkordato talep etmesi rakipleri arasında şaşkınlık yaratırken; fabrikada ter döken yüzlerce işçi ise işsiz kalma korkusuyla sürecin sonucunu bekliyor. 1 Nisan’daki oylamadan çıkacak "evet" oyu şirketin kurtuluş reçetesi olurken, olası bir ret kararı iflas sürecini tetikleyebilir.