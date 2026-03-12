Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından hakkında 1 yıl kesin mühlet kararı verilen Erdem Çikolata Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi, borçlarını yapılandırmak ve faaliyetlerine devam edebilmek için alacaklılarıyla son pazarlığı yapacak.
KRİTİK TARİH: 1 NİSAN 2026
Konkordato Komiserler Kurulu tarafından yapılan duyuruya göre, alacaklılar toplantısı Gaziantep Başpınar’daki fabrika adresinde gerçekleştirilecek. Şirketin sunduğu ödeme projesi bu toplantıda oylanacak. 1 Nisan 2026 tarihinde toplantı gerçekleştirilecek.
ALACAKLILAR İÇİN "HAK KAYBI" UYARISI
Toplantıya katılacak olan şahıs ve kurumların yasal haklarını koruyabilmeleri için yanlarında getirmeleri gereken belgeler hayati önem taşıyor. Alacaklılar, toplantıdan önceki 7 gün boyunca şirketin Gaziantep’teki adresine giderek konkordato projesini ve tüm mali belgeleri inceleme hakkına sahip.
Toplantıya bizzat katılamayanlar için kapılar hemen kapanmıyor. Toplantı bitimini takip eden 7 gün içerisinde yazılı olarak projeye dahil olmak (iltihak) mümkün olacak.
SEKTÖR ŞOKTA, ÇALIŞANLAR TEDİRGİN
15 yıldır çikolata ve bisküvi pazarında yer alan, ihracat kanalları güçlü bir firmanın konkordato talep etmesi rakipleri arasında şaşkınlık yaratırken; fabrikada ter döken yüzlerce işçi ise işsiz kalma korkusuyla sürecin sonucunu bekliyor. 1 Nisan’daki oylamadan çıkacak "evet" oyu şirketin kurtuluş reçetesi olurken, olası bir ret kararı iflas sürecini tetikleyebilir.