Selçuk Geçer altının geleceği rakamı açıkladı: Sürpriz olmaz

Güvenli liman altın ve gümüşte ise savaşın devam edeceği haberi sonrası yine satış baskısı geldi. 5 bin 200 doları aşan Ons altın, haber sonrası 5 bin 126 dolara kadar geriledi. Sabah saatlerinde ons altın 5 bin 151 dolar kaydetti. 89 doları gören gümüşün onsu ise 84 dolara kadar geriledi.