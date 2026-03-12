Güvenli liman altın ve gümüşte ise savaşın devam edeceği haberi sonrası yine satış baskısı geldi. 5 bin 200 doları aşan Ons altın, haber sonrası 5 bin 126 dolara kadar geriledi. Sabah saatlerinde ons altın 5 bin 151 dolar kaydetti. 89 doları gören gümüşün onsu ise 84 dolara kadar geriledi.
Selçuk Geçer altının geleceği rakamı açıkladı: Sürpriz olmaz
Selçuk Geçer’den yatırımcıyı heyecanlandıracak yeni bir analiz geldi. Altının düşüş trendine girmeyeceğini savunan Geçer, merkez bankalarının alımları ve enflasyonist baskıların fiyatları "rekor seviyelere" taşıyacağını tahmin etti.Derleyen: Süleyman Çay
Altın fiyatlarındaki son dalgalanmaları değerlendiren Yeniçağ yazarı ve ekonomist Selçuk Geçer, fiyatların 5.000 dolar desteğinin üzerinde tutunmasının kritik olduğunu söyledi.
Geçer, "Altın dalgalanmaya devam ediyor ancak 5 binin altına inmiyor. Her koşulda yükseliş eğilimini ve güvenli liman olma özelliğini sürdürüyor. Şimdi adım adım 5 bin 500 dolar seviyesine hazırlanıyor" dedi.
Geçer’in analizindeki en çarpıcı nokta ise uzun vadeli fiyat hedefleri oldu. Teknik seviyelere dikkat çeken ünlü ekonomist, şu projeksiyonu çizdi:
"5.500 dolar seviyesi kırıldıktan sonra ilk hedefimiz 7.000 dolar olacak. Sonrasında ise büyük ihtimalle ana hedefimiz olan 10.000 dolara doğru bir gidiş göreceğiz. Koşullar şu an hem altın hem de gümüşün yükselmesini sonuna kadar destekliyor."
Yükselişin sadece jeopolitik risklere bağlı olmadığını belirten Geçer; Çin ve Rusya gibi dev ekonomilerin rezerv çeşitlendirme stratejilerinin altını desteklediğini ifade etti.
Belirsizliklerin artacağı bir döneme girildiğini hatırlatan Geçer, "Savaş olmasa bile faizler inecek veya normalleşecek ancak belirsizlik artacak. Enflasyona karşı kendini korumak isteyen kişiler, kurumlar ve merkez bankaları altına yönelmeye devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.