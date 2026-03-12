Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Trump’ın Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını belirttiği açıklamasının ardından petrol piyasasında 119 dolar seviyelerinde sert düşerek 90 doların altına inmişti.
Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor: Çiftte indirim sevinci kısa sürdü
Sürücüler daha depo doldurmadan kötü haber geldi. Pompada indirim bekleyen vatandaş, Trump’ın açıklamaları ve Umman petrol tesislerinin vurulmasıyla sarsıldı. Bugün motorin ve benzinde indirimler kısıtlı kalırken, sektör kaynakları akaryakıta yeni zam için tarih verdi.Derleyen: Süleyman Çay
İNDİRİMCİK GELDİ
Petroldeki düşüş sonrası benzin ve motorinde tabelaya indirim geldi. Ancak gelen indirimin yüzde 75’i ‘eşel mobil’ engeline takılacak. 12 Mart Perşembe’den itibaren benzinde 3 TL, motorinde 4,58 TL’lik düşüş uygulanırken, eşel mobil sistemi nedeniyle bu indirim pompaya sınırlı yansıdı. İndirim benzinde 75 kuruş, motorinde ise 1,15 TL oldu.
İndirimler yaşanırken bu sabah Trump’ın yeni açıklamaları ve Umman’daki petrol petrol fiyatlarını alevlendirdi. Donald Trump, İran'a yönelik kısa süreli bir askeri müdahale sürecinden geçtiklerini belirtirken, ‘Bu işi bitirene kadar buradan ayrılmayacağız’ sözleri petrolün fiyatını 90 doların altından alarak 100 dolar sınırına yaklaştırdı.
Hal böyle olurken petroldeki artışın yeniden zam olarak yansıyıp yansımayacağı da merak ediliyor. Petroldeki her yükseliş, benzin ve motorine zam olarak yansıdı. Bugün yaşanan yükselişinde pompalara zam olarak yansıması öngörülüyor.
İNDİRİM YERİNİ ZAMMA BIRAKIYOR
Sektör kaynakları ise zam haberini verdi. Eşel Mobil sistemi nedeniyle zam motorinde 76 kuruş, benzinde ise 47 kuruş olarak pompalara yansıyacak.
12 Mart’ta İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları şu şekilde:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 60.39 TL
Motorin: 64.16 TL
LPG: 30.49 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 60.23 TL
Motorin: 64.00 TL
LPG: 29.89 TL
Ankara:
Benzin: 61.35 TL
Motorin: 65.27 TL
LPG: 30.37 TL
İzmir:
Benzin: 61.63 TL
Motorin: 65.55 TL
LPG: 30.29 TL