Son dönemde performansı tartışılan Real Madrid Şampiyonlar Ligi DNA'sını yeniden ortaya koyarak Manchester City'i son 16 turu ilk maçında bozguna uğrattı.

MANCHESTER CITY VALVERDE'Yİ DURDURAMADI

Santiago Bernabeu'da oynanan dev mücadelede Pep Guardiola'nın ekibi Mbappe'nin yokluğunda parlayan Federico Valverde'yi ilk 45 dakikada durduramadı ve Uruguaylı yıldızın 3 golüyle sahadan 3-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

⚽ Valverde Real Madrid'i öne geçirdi! Courtois'ten olağanüstü bir asist! pic.twitter.com/1GPYGWhNZy — TRT Spor (@trtspor) March 11, 2026

COURTOIS'NIN AKIL DOLU PASI İLK GOLÜ HAZIRLADI

Maçın 20'inci dakikasında Courtois'nın akıl dolu uzun pasında topla buluşan Valverde Manchester City savunmasındaki geniş boşluktan yararlanarak Donnarumma'yı da geçip topu ağlarla buluşturdu.

⚽ Mbappe yok ama Valverde var! Zor açıdan harika vurdu farkı ikiye çıkardı! pic.twitter.com/qYrJosg1IT — TRT Spor (@trtspor) March 11, 2026

VALVERDE DONNARUMMA'YI ÇARESİZ BIRAKTI

Bu golden sadece 7 dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan Valverde Vinicius'un pasıyla cezasına sahası içerisinde topla buluştu ve zor bir açıdan yaptığı düzgün vuruşla İtalyan kaleciyi bir kez daha mağlup etti.

⚽ Valverde neler yaptı öyle!! İlk yarıdan hat-trick! Tarihi bir performans Valverde'den! pic.twitter.com/D2R2QZmNkB — TRT Spor (@trtspor) March 11, 2026

URUGUAYLI YILDIZ CITY SAVUNMASINI DARMADAĞIN ETTİ

Üst üste bulduğu gollerle maçta rüzgarı arkasına alan Real Madrid, 40'ıncı dakikada bir kez daha ceza sahası içerisine sürpriz koşu yapan Valverde'nin Brahim Diaz'ın pasında harika bir ilk dokunuşla rakibi Guehi'den sıyrılıp kale önünde pozisyonu sonuçlandırmasıyla skoru 3-0 getirdi.

Mbappe'nin gol yollarında zorlanması beklenen Real Madrid'de kaptanın hat-trick performansı çeyrek finalin kapısını araladı.

VINICIUS PENALTIDAN YARARLANAMADI

İkinci yarıda penaltı kazanarak farkı artırma şansı elde eden Real Madrid'de 57'inci dakikada beyaz noktada topun başına geçen Vinicius bu kez Donnarumma'ya takıldı.

REAL MADRID TURUN KAPISINI ARDINDA KADAR ARALADI

Büyük heyecana sahne olan maçta kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Real Madrid Manchester City'i 3-0 mağlup ederek büyük avantaj yakaladı.

ARDA GÜLER 70 DAKİKA SAHADA KALDI

Karşılaşmada ayrıca ilk 11'de görev alan milli yıldız Arda Güler de 70 dakika sahada kaldı.

ARDA GÜLER HAALAND EŞLEŞMESİ YİNE GÜNDEM OLDU

Ayrıca dikkat çeken bir başka detay ise Arda Güler'in korner vuruşunda bir kez daha Erling Haaland ile eşleşmesi oldu. Daha önce milli yıldız Instagram hesabından geçmişteki Manchester City maçında yaşanan benzer pozisyonu esprili şekilde paylaşmış ve Haaland ile Coutois da altına yorum atmıştı.

Yine bir Şampiyonlar Ligi maçında duran top eşleşmesinde Arda Güler'in Norveçli golcüyle eşleşmesi ve Courois ile aynı karede yer alması, futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı. Bu sahne maç sonu sosyal medyada komik paylaşımları beraberinde getirdi.