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Kaynak: DHA

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Menemen FK'da ekonomik sorunların ardından başlayan devir sürecinde sona yaklaşıldı. Sarı-lacivertli kulübün yarışmacı haklarının iş insanı Ahmet Çoruhlu'ya devredilmesi için tarafların anlaşmaya vardığı bildirildi.

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden İzmir temsilcisinde Başkan Bilgin Tokul ile Ahmet Çoruhlu'nun uzun süren görüşmelerin ardından el sıkıştığı, hukukçuların ise devir protokolü üzerinde çalıştığı belirtildi.

EKONOMİK SIKINTILAR SONRASI DEVİR KARARI

Menemen FK Başkanı Bilgin Tokul, kulübün yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle yönetimi tek başına sürdüremeyeceğini açıklamış, takımın lige katılmamasının dahi gündeme gelebileceğini belirtmişti.

Bu açıklamanın ardından kulübü devralmak isteyen yatırımcılarla görüşmeler hız kazandı.

Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş, iş insanı Ahmet Çoruhlu ve Ankara'dan bir grubun Menemen FK için Tokul ile pazarlık yaptığı kaydedildi.

İKİ TALİPLE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Yapılan görüşmeler sonucunda Cihan Aktaş ve Ankara merkezli grupla anlaşmaya varılamadı.

Ahmet Çoruhlu ile gerçekleştirilen uzun görüşmeler ise olumlu sonuçlandı. Tarafların devir konusunda el sıkıştığı ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından açıklama yapılmasının beklendiği bildirildi.

ÜÇÜNCÜ KULÜBÜ OLACAK

Devir işlemlerinin tamamlanması halinde Menemen FK, Ahmet Çoruhlu'nun kontrolündeki üçüncü futbol kulübü olacak.

Çoruhlu'nun halihazırda Profesyonel Geçiş Ligi'ndeki İzmir Çoruhlu FK ile 3. Lig'de mücadele eden Uşakspor'un sahibi olduğu belirtildi.

İş insanı daha önce Bergama FK'yı devralmış, kulübün adı daha sonra İzmir Çoruhlu FK olarak değiştirilerek takım Bergama'dan taşınmıştı.

MENEMEN FK'NIN ARMA, RENK VE YERİ DEĞİŞMEYECEK

Menemen FK'nın devrinde en dikkat çeken konulardan biri ise kulübün kimliğinin korunması oldu.

Başkan Bilgin Tokul'un hazırlanan devir sözleşmesine Menemen FK'nın armasının, sarı-lacivert renklerinin ve bulunduğu yerin değiştirilemeyeceğine ilişkin maddeler koydurduğu bildirildi.

Böylece devir sonrasında kulübün başka bir şehre ya da ilçeye taşınmasının önüne geçilmesi ve 84 yıllık Menemen futbol kimliğinin korunması hedefleniyor.

Tarafların hukukçularının devir protokolünü tamamlamasının ardından anlaşmanın kısa süre içerisinde resmen kamuoyuna duyurulması bekleniyor.