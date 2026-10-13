Türk futbolunun köklü kulüplerinden Adanaspor'da yeni bir dönem başladı. TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden turuncu-beyazlı ekipte uzun süredir beklenen devir işlemleri tamamlandı.

Kulübün sahibi ve başkanı Ergin Göleli ile iş insanı Uğur Özdemir arasında yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılmış ve kulüp tesislerinde düzenlenen törende resmi imzalar atılarak Adanaspor'un sahipliği ve başkanlığı Uğur Özdemir'e devredilmişti.

ADANASPOR'DA UĞUR ÖZDEMİR DÖNEMİ BAŞLADI

72 yıllık geçmişe sahip Adanaspor'un yönetimini devralan Uğur Özdemir'in ilk hamlesi taraftarlara yönelik oldu.

Özdemir, kulüpte birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla en kısa sürede geniş katılımlı bir taraftar buluşması düzenleneceğini duyurdu.

İLK KARARINI TARAFTARLARA DUYURDU

Adanaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Değerli Adanaspor Taraftarları, en kısa zamanda kulübümüzde bir taraftar buluşması gerçekleştirerek birlik ve beraberlik mesajımızı hep birlikte tüm kamuoyuna duyuracağız. Adanaspor’umuzun geleceği için omuz omuza vereceğimiz bu buluşmaya tüm taraftarlarımız davetlidir. Buluşmanın gün ve saati en kısa zamanda sizlerle paylaşılacaktır. Birlikte daha güçlüyüz. Adanaspor için omuz omuza!"

GÖZLER YENİ YÖNETİMİN ATACAĞI ADIMLARDA

Uğur Özdemir'in taraftarlarla bir araya gelme kararı, yeni dönemin ilk adımı olurken turuncu-beyazlı kulüpte sportif ve idari alanda atılacak adımlar merakla bekleniyor.