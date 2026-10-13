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Kaynak: Haber Merkezi

UEFA Hakem Gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek İşcan, eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, eski Hakem İşleri Müdürü Tayfur Özkan ve hakem Abdullah Bora Özkara hakkında suç duyurusunda bulundu.

İşcan'ın dilekçesine göre, Alanyaspor-Fenerbahçe maçındaki görevi gerekçe gösterilerek 11-20 Mart 2022 tarihleri için sistem üzerinden mazeret kaydı oluşturuldu.

UEFA'YA GERÇEĞE AYKIRI MAZERET İDDİASI

İşcan, Gündoğdu'nun talimatıyla hareket ettiğini öne sürdüğü Tayfur Özkan'ın, bilgisi dışında UEFA'ya e-posta göndererek 21 Mart-3 Nisan 2022 tarihleri arasında görev alamayacağını bildirdiğini iddia etti.

Durumu öğrendikten sonra Özkan'a tepki gösterdiğini belirten İşcan, MHK'nin daha sonra UEFA'ya düzeltme mesajı gönderdiğini söyledi.

İşcan, suç duyurusunda şu ifadeleri kullandı:

"Özkan'ı arayıp tepki gösterdim. Daha sonra MHK, UEFA'ya düzeltme mesajı attı. Bu şekilde bilgim, onayım ve rızam dışında adıma sahte mazeret uydurularak uluslararası görevim engellenmek istenmiştir. Bu durum resmi belgede sahteciliktir."

GÜNDOĞDU DAHA ÖNCE TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüpheli gözaltına alınmış, Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" suçundan tutuklanmıştı.

Operasyonun ardından Ferhat Gündoğdu ve Sebahattin Şahin, MHK'deki görevlerinden istifa etmişti.