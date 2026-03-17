Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2017 yılında kurulan Effe Yatırım Taahhüt Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında beklenen kararını verdi. 2025/220 Esas sayılı dosya üzerinden görülen davada, şirketin ekonomik darboğazı aşamadığı tescillenerek iflasına hükmedildi.

İFLAS KARARI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Mahkemenin açıkladığı hüküm özetine göre, Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 42383 sicil numarası ile kayıtlı olan dev firmanın iflası, 9 Mart 2026 günü saat 09:51 itibarıyla resmen açıldı. Bu dakikadan itibaren şirketin yönetim yetkileri sona ererken, tüm mal varlığı "İflas Masası" kontrolüne geçti.

TASFİYE SÜRECİ BAŞLATILDI

İcra ve İflas Kanunu’nun 166. maddesi uyarınca kamuoyuna duyurulan kararla şirketin tasfiye işlemlerine ilgili iflas dairesi tarafından vakit kaybedilmeden başlandı. Gevher Nesibe Mahallesi’nde faaliyet gösteren firmanın alacaklılarının, ilerleyen günlerde ilan edilecek takvim çerçevesinde haklarını talep etmeleri bekleniyor.