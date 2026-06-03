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Türk Eğitim-Sen Ordu Şube Başkanı Metin Şeyhoğlu, yaptığı dikkat çekici paylaşımda sendikalarda aidatların kullanımı, üyelere bırakılan eserler ve hesap verebilirlik konularına vurgu yaptı. Şeyhoğlu, “Sendika, üyenin cebinden alınan her kuruşun emanetçisidir” dedi.

Türk Eğitim-Sen Ordu Şube Başkanı Metin Şeyhoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sendikacılık anlayışına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. “Sendikacılık Bu Değil…” başlığıyla yaptığı açıklamada uzun yıllardır sendikal mücadelenin içinde yer aldığını belirten Şeyhoğlu, üye kazanmanın zorluğunu, sahada verilen emeği ve eğitim çalışanlarının kapısını çalarken hissedilen sorumluluğu çok iyi bildiğini ifade etti.

“ÜYELERİMİZE KALICI ESERLER BIRAKIYORUZ”

Türk Eğitim-Sen olarak üyelere somut kazanımlar sunmaya çalıştıklarını vurgulayan Şeyhoğlu, misafirhane yapımı çalışmalarını sürdürdüklerini, ayrıca ikinci üniversite öğrenci yurdunun yapılmasını planladıklarını açıkladı.

Şeyhoğlu paylaşımında, “Üyelerimize ‘Teşkilatınız sizin için ne bıraktı?’ diye sorulduğunda gösterebileceğimiz, elle tutulur, gözle görülür bir şeyler inşa ediyoruz. Bunun için uğraşıyoruz, bunun hesabını veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“AİDATLAR NEREYE GİTTİ SORULARI SORULUYOR”

Bazı sendikalarda yaşanan tartışmalara da değinen Şeyhoğlu, çeşitli soruların doğrudan o sendikaların kendi üyeleri tarafından gündeme getirildiğini belirtti.

Şeyhoğlu, “Kendi üyeleri yazıyor, kendi gruplarında paylaşıyor; araçlar kime peşkeş çekildi, aidatlar nereye gitti, hangi sofralara harcandı, kim ne aldı? Bunları biz söylemiyoruz. Onların kendi üyeleri soruyor bunları birbirlerine” dedi.

“HER KURUŞ BİR EMANETTİR”

Sendikaların üyelerden toplanan aidatların emanetçisi olduğunu vurgulayan Türk Eğitim-Sen Ordu Şube Başkanı Metin Şeyhoğlu, hesap verilebilirliğin önemine dikkat çekti.

Şeyhoğlu, “Sendika, üyenin cebinden alınan her kuruşun emanetçisidir. Bu emanete ihanet eden yapıların ne kadar güçlü görünürse görünsün ayakta kalamayacağını tarih defalarca gösterdi. Koltuğu büyütmek için kurulan düzenler, o koltuğu taşıyacak sağlam bir zemin bırakmaz geriye” ifadelerine yer verdi.

“YOLUMUZA KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ”

Türk Eğitim-Sen olarak üyelerin emeğine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirten Şeyhoğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Biz bu yolda farklı bir şey yapmaya çalışıyoruz. Hesabını veremeyeceğimiz tek bir kuruş harcamamaya, üyemizin emeğine sahip çıkmaya kararlıyız. Sendikacılık koltuk meselesi değil, onur meselesidir. Biz yolumuza devam ediyoruz. Var Olsun Türk Eğitim-Sen.”