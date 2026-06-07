Türk edebiyatının en özgün kalemlerinden Oğuz Atay'ın 1973 yılında yayımlanan ikinci romanı Tehlikeli Oyunlar, zamana meydan okuyor. İlk romanı Tutunamayanlar ile edebiyat dünyasında büyük bir kırılma yaratan Atay, bu eserinde de benzer bir izleği takip ederek toplumla ve kendisiyle çatışan bireyin trajedisini gözler önüne seriyor.

Romanın başkahramanı Hikmet Benol, toplumun dayattığı kalıpları reddederek bir gecekondunun çatı katına sığınır. Burada dul bir kadın olan Nurhayat Hanım ve emekli subay Hüsamettin Bey gibi sıra dışı karakterlerle komşuluk eden Hikmet, gerçek dünyadan koparak kendi zihninde devasa oyunlar kurmaya başlar. Ancak bu oyunlar, zamanla gerçeklikle arasındaki bağı koparan tehlikeli birer labirente dönüşür.

DİL DEVRİMİ

Oğuz Atay, eserde bilinç akışı, iç konuşma ve ironi gibi modern edebiyat tekniklerini ustalıkla kullanır. Okuyucu, Hikmet’in zihnindeki Sevgi, Bilge ve albayı ile örülü dünyasında dolaşırken hangisinin gerçek, hangisinin hayal olduğunu ayırt etmekte zorlanır. Eser, sadece bir delirme hikayesi değil; aynı zamanda modernleşme sancıları çeken Türkiye’nin ve aydın yabancılaşmasının edebi bir eleştirisidir.

Yayımlandığı dönemde hak ettiği ilgiyi tam olarak göremeyen roman, günümüzde Türk edebiyatının zirve noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Tiyatro sahnelerine de defalarca uyarlanan ve her nesilde yeni bir hayran kitlesi edinen Tehlikeli Oyunlar, bireyin kendi iç sesini keşfetme yolculuğunda hala en güçlü rehberlerden biri olma özelliğini koruyor. Atay'ın zamansız dili, insan ruhunun karanlık odalarında rehberlik etmeye devam ediyor.