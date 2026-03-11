

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Olympia London fuar alanında 10-12 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Ticaret Odasının (İTO) iş birliğiyle hazırlanan 216 metrekarelik Türkiye Ulusal Standı yer aldı.

Türk yayınevlerinin kültürü ve edebiyatı tanıtmak, uluslararası yayıncılık alanında yeni iş birlikleri geliştirmek amacıyla katıldığı fuarda, Kültür ve Turizm Bakanlığının prestij eserleri başta olmak üzere çok sayıda kitap sergilendi.

Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE) de bu yıl fuarda Türkiye’nin kültürel ve edebi birikimini tanıtan başlıca kurumlar arasında yer aldı.

Enstitü, kendi yayınları arasında bulunan iki dilli “.tr” dergisi ile Türkçe öğretimine yönelik Yedi İklim Türkçe ve Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT) setlerini uluslararası yayıncılık çevrelerinin ilgisine sundu. Böylece YEE, Türkiye’nin yayıncılık ve edebiyat alanındaki üretiminin yanı sıra Türkçenin öğretimi ve kültürel diplomasi birikimini de uluslararası platformda temsil etti.

FUARIN İLK GÜNÜNDE ZİYARET

Fuarın açılış gününde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, KKTC’nin Londra Temsilcisi Büyükelçi Aysan Mullahasan Atılgan, İTO Başkan Yardımcısı Ahmet Özer ve Londra YEE Müdürü Dr. Mehmet Karakuş, Türk yayınlarının sergilendiği stantları ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Yazgı yaptığı değerlendirmede Londra Kitap Fuarı’nın küresel yayıncılık dünyası için en önemli buluşma noktalarından biri olduğunu vurgulayarak Türk edebiyatını uluslararası alanda daha görünür hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Uluslararası kitap fuarlarının taşıdığı değere dikkat çeken Yazgı, bu tür etkinliklerde yalnızca eserlerin sergilenmediğini; aynı zamanda yeni düşüncelerin ortaya çıktığını, iş birliklerinin kurulduğunu ve edebiyatın farklı yolculuklara açıldığını ifade etti.

Bu yıl fuara güçlü bir katılım sağlandığını belirten Yazgı, organizasyona İTO ile yürütülen iş birliği sayesinde geniş katılım gerçekleştiğini söyledi.

“Türkiye Ulusal Standı”nda binden fazla eserin yer aldığını kaydeden Yazgı, çağdaş Türk edebiyatının seçkin örneklerinin ziyaretçilerle buluşturulduğunu ve yayıncıların telif görüşmeleri için 20 görüşme masasının hazırlandığını bildirdi.

Türk edebiyatının uluslararası alanda yaygınlaşmasında TEDA Çeviri Destek Programının önemli bir rol üstlendiğini dile getiren Yazgı, program kapsamında bugüne kadar 99 ülkede, 66 dilde 4 bin 599 eserin çevirisine destek sağlandığını belirtti.

TÜRKİYE’NİN KÜLTÜREL BİRİKİMİ TANITILIYOR

Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ertaş, her yıl Londra Kitap Fuarı’nda Türkiye’nin düşünce dünyasını uluslararası kamuoyuna tanıtmak için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Ertaş, Türkiye standının fuarda en çok ilgi gören alanlardan biri olduğuna işaret ederek organizasyona katılan tüm paydaşlara teşekkür etti.

İTO Başkan Yardımcısı Özer ise Londra Kitap Fuarı’nın basın, yayın ve kitapçılık alanında dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olduğunu belirterek fuarda yer almaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

İTO’nun bugüne kadar 16 ülkede 39 fuar düzenlediğini ifade eden Özer, yayıncılık fuarlarını ise 5 farklı ülkede gerçekleştirdiklerini aktardı.

Dünyanın En Prestijli Yayıncılık Etkinliklerinden Biri

Dünyanın en prestijli yayıncılık organizasyonları arasında gösterilen Londra Kitap Fuarı, bu yıl da çok sayıda ülkeden binlerce yayınevinin katılımıyla 10-12 Mart tarihlerinde gerçekleştiriliyor.

Yayıncılık sektörünün önde gelen temsilcilerini, yazarları ve okurları bir araya getiren fuar, uluslararası düzeyde bilgi ve kültür paylaşımına önemli katkı sunuyor.

YAZGI’DAN LONDRA YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜNE ZİYARET

Londra Kitap Fuarı kapsamında İngiltere’de bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, Londra Yunus Emre Enstitüsünü de ziyaret ederek enstitü bünyesinde açılan 8. Türk Toplumu Sanat Sergisini gezdi.

Ziyaret sırasında Yazgı’ya, enstitünün yürüttüğü kültür ve sanat faaliyetleri ile Türk Sanat Platformu hakkında bilgi verildi.

Sergide yer alan eserleri inceleyen Yazgı’nın ziyaretine AK Parti Kayseri Milletvekili Böhürler de eşlik etti.