Galatasaray’a İspanya’dan yıldız: Asprilla’nın yerine geliyor

Hücum oyuncusu, bu sezon ligde çıktığı 27 maçta 10 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. Deportivo ile 30 Haziran 2030’a kadar sözleşmesi bulunan Yeremay Hernández’in kontratında ayrıca kulüp lehine +3 yıllık uzatma opsiyonu da yer alıyor.