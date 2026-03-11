Yeniçağ Gazetesi
11 Mart 2026 Çarşamba
Galatasaray'a İspanya'dan yıldız: Asprilla'nın yerine geliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir başarıya imza atan Galatasaray, Okan Buruk'un da isteğiyle transferde gaza bastı. İspanyol yıldız için şartlar zorlanacak. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir başarıya imza atarak Liverpool'u 1-0 yenen Galatasaray'da transfer çalışmaları da sürüyor.

Sarı-kırmızılı ekip, hedefleri doğrultusunda ilerlerken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılar devre arasında Girona’dan Yaser Asprilla’yı kiralamıştı.

22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmasına rağmen bu maddenin kullanılmasının planlanmadığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılıların, hem kanatlarda hem de 10 numara pozisyonunda görev yapabilen bir oyuncu olarak Deportivo La Coruña forması giyen Yeremay Hernández’i gündemine aldığı belirtildi.

23 yaşındaki futbolcu için kulübün önemli bir bütçe ayırdığı ifade ediliyor. İspanyol yıldız, La Liga 2’de sergilediği performansla dikkat çekiyor

Hücum oyuncusu, bu sezon ligde çıktığı 27 maçta 10 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. Deportivo ile 30 Haziran 2030’a kadar sözleşmesi bulunan Yeremay Hernández’in kontratında ayrıca kulüp lehine +3 yıllık uzatma opsiyonu da yer alıyor.

İspanyol ekibinin genç yıldız için yüksek bir bonservis talep etmesi beklenirken, Galatasaray’ın transfer için şartları zorlayacağı belirtiliyor.

Genç hücum oyuncusunun transfere sıcak bakacağı iddia edildi.

Hernandez'e Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lizbon'un da ilgisi var.

Okan Buruk’un futbolcuyu yakından takip edip beğendiği ve transferini bizzat istediği öğrenildi.

