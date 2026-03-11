Atilla Yeşilada yarın için yatırımcıları uyardı: Çok büyük çökebilir… Ne altın ne de gümüş…

ABD ve İran arasındaki gerilimin olduğu gün 13 bin 967 seviyesinde seyreden BİST 100, bin puanı aşan bir düşüş ile 12 bin 716 bandına inmişti. Borsa’da yaşanan düşüş sonrası düzeltme ile anlık olarak 13 bin 175 seviyesinde işlem görüyor. Borsa’nın ise merakla beklediği faiz kararı ise merak ediliyor.