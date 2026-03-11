ABD ve İran arasındaki gerilimin olduğu gün 13 bin 967 seviyesinde seyreden BİST 100, bin puanı aşan bir düşüş ile 12 bin 716 bandına inmişti. Borsa’da yaşanan düşüş sonrası düzeltme ile anlık olarak 13 bin 175 seviyesinde işlem görüyor. Borsa’nın ise merakla beklediği faiz kararı ise merak ediliyor.
Atilla Yeşilada yarın için yatırımcıları uyardı: Çok büyük çökebilir… Ne altın ne de gümüş…
TCMB'nin 12 Mart Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası faiz kararı açıklanacak. Savaş sonrası faizde indirim ise beklenmiyor. Beklenti anketinde de faiz kararı için ekonomistler sabit tutmadan yana tavır sergiledi.
Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, piyasalardaki son durumu değerlendirirken yatırımcıları uyaracak cinsten sert öngörülerde bulundu. Borsada mevcut seviyelerin düzeltmeye muhtaç olduğunu belirten Yeşilada, kritik gün olarak Perşembe gününe işaret etti.
Yeşilada, “Borsanın yüzde 10 ila 15 arası aşağı gelmesi lazım. Orada da seksi bir hikaye yok. Borsada gerçek çöküş perşembe günü olabilir” dedi.
Yeşilada, borsanın mevcut teknik ve temel görünümünde yukarı yönlü bir ivme görmediğini belirterek, piyasanın yaklaşık yüzde 10 ile yüzde 15 oranında geri çekilmesi gerektiğini savundu.
Bu bölgede yatırımcıyı cezbedecek "seksi bir hikaye" olmadığını ifade eden ünlü ekonomist, piyasadaki risk iştahının düşük seyrettiğini vurguladı.
Ekonomistlerin genel beklentisiyle paralel bir görüş savunan Yeşilada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
"Benim temel görüşüm sabit tutma yönünde" diyerek Merkez Bankası'nın bu ayı "pas geçeceğini" ifade etti.