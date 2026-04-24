Ekonomik dalgalanmaların sanayi ve ticaret dünyasındaki etkileri sürerken, Kocaeli ve İstanbul merkezli iki önemli şirket hakkında mahkemelerden iflas kararı çıktı. Reklam ve tesisat sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar için iflas süreçleri resmen başlatıldı.

ÇAYIROVA’NIN REKLAM DEVİNE MAHKEME ENGELİ

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde 2004 yılından bu yana faaliyet gösteren ve geniş bir tasarım kadrosuyla hizmet veren DDC Endüstriyel Reklam Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi’nin iflasına karar verildi.

Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen karara göre, şirketin iflası 20 Nisan 2026 tarihi saat 14.20 itibarıyla açıldı. Akse Mahallesi’nde yer alan ve özellikle tabela üretimi ile endüstriyel tasarım alanında tanınan firmanın iflas kararı, Gebze İcra Dairesi tarafından İİK'nın 166. maddesi gereğince kamuoyuna ilan edildi.

ARNAVUTKÖY MERKEZLİ ŞENGRUP İÇİN İFLAS KARARI KESİNLEŞTİ

Bir diğer iflas haberi ise İstanbul’un Arnavutköy ilçesinden geldi. Sıhhi tesisat ve doğalgaz malzemeleri sektöründe 2009 yılından bu yana ticaret yapan Şengrup Sıhhi ve Doğalgaz Tesisat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret A.Ş. mahkeme kararıyla iflas etti.

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2026/299 Esas sayılı dosyası kapsamında, 16 Nisan 2026 günü saat 13.17 itibarıyla şirketin iflasına hükmedildi. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı olan firmanın tasfiye süreci, İstanbul İcra Dairesi’nin 2026/6 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütülecek.