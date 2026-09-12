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Kaynak: Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin Senegal’de yürüttüğü faaliyetlere ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Senegal Silahlı Kuvvetlerine arama kurtarma eğitimi verilmesi ve destek sağlanması amacıyla bölgede görev uçuşlarının gerçekleştirildiği bildirildi.

SENEGAL PERSONELİ DE UÇUŞLARA KATILDI

Faaliyetler kapsamında Senegal hava sahası ile ülkenin deniz yetki alanları üzerinde uçuşlar icra edildi. İki ülke arasındaki askeri iş birliği ve karşılıklı güvenin güçlendirilmesinin hedeflendiği çalışmalara Senegal uçucu personeli de katıldı.

Türk ve Senegalli personelin birlikte gerçekleştirdiği uçuşlarda “Keşif Gözetleme ve Deniz Gözetimi Desteği” faaliyetleri yürütüldü.