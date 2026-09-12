İslam Memiş’ten gram altın için kritik uyarı: "Bu seviyeleri beklemiyorum"

Memiş, fiziki altındaki işçilik farkının bugün 406 dolar seviyesinde olduğunu belirterek, "Bundan bir ay evvel fiziki altın Kapalıçarşı'da 1.000 dolar daha ucuzdu. 1.000 dolarlık düşüşler şu anda 406 dolar seviyesinde. Yani 406 dolar dünyaya kıyasla yine altının, fiziki altının daha ucuz olduğunu gözlemliyoruz" dedi.