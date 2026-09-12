Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi İslam Memiş’ten gram altın için kritik uyarı: "Bu seviyeleri beklemiyorum"

İslam Memiş’ten gram altın için kritik uyarı: "Bu seviyeleri beklemiyorum"

Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası gram altınla ilgili açıklamalar yaptı. "Bu seviyeleri beklemiyorum" diye konuşan Memiş, hedef fiyat tahmini yaptı.

Kaynak: Diğer
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İslam Memiş’ten gram altın için kritik uyarı: "Bu seviyeleri beklemiyorum" - Resim: 1

Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş altın ve dolarla ilgili dikkat çeken analizde bulundu.

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İslam Memiş’ten gram altın için kritik uyarı: "Bu seviyeleri beklemiyorum" - Resim: 2

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından Memiş yatırımcılara şu uyarıları yaptı:

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İslam Memiş’ten gram altın için kritik uyarı: "Bu seviyeleri beklemiyorum" - Resim: 3

Dolar/TL kuruna ilişkin değerlendirme yapan Memiş, dolar kurunun 48 lira 50 kuruş seviyesinde yatay ve sakin seyrini sürdürdüğünü söyledi.

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İslam Memiş’ten gram altın için kritik uyarı: "Bu seviyeleri beklemiyorum" - Resim: 4

Euro/dolar paritesinde ise yükseliş beklentisinin devam ettiğini belirten Memiş, "Yükseliş yönlü beklentimi ifade ettim hafta başında. Bu öngörüm halen devam ediyor.

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İslam Memiş’ten gram altın için kritik uyarı: "Bu seviyeleri beklemiyorum" - Resim: 5

Takip edeceğim bant alanı şu şekilde izah etmiştim pazartesi günü 1,1580-1,1780. Şu anda 1,16 seviyesinde Euro dolar paritesi. Euro dolar paritesinde tekrar 1,1780 seviyesini trend seviyesi olarak takip edeceğim" diye konuştu.

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İslam Memiş’ten gram altın için kritik uyarı: "Bu seviyeleri beklemiyorum" - Resim: 6

Gazete Pencere'de yer alan habere göre, Euro/TL'nin ise 56 lira 40 kuruş seviyesinde olduğunu belirten Memiş, paritedeki harekete bağlı olarak Euro/TL'de yatay seyrin devam ettiğini söyledi.

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İslam Memiş’ten gram altın için kritik uyarı: "Bu seviyeleri beklemiyorum" - Resim: 7

Ons altın tarafında da değerlendirmeler yapan Memiş, kısa vadede 4 bin 300-4 bin 600 dolar aralığındaki hareketin devam etmesini beklediğini ifade etti.

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İslam Memiş’ten gram altın için kritik uyarı: "Bu seviyeleri beklemiyorum" - Resim: 8

Memiş, "Yine bu hafta ons altın tarafında 4.350 dolar aralığını takip edeceğimi ifade ettim. Pazartesi günü 4.342 dolar seviyesinde şu anda yüzde 1,36'lık satış var" şeklinde konuştu.

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İslam Memiş’ten gram altın için kritik uyarı: "Bu seviyeleri beklemiyorum" - Resim: 9

Altındaki gerilemede enflasyon rakamları, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı, ABD tahvil faizlerinin yüzde 4,88'e yükselmesi ve Brent petrolün 104,5 dolar seviyesine kadar çıkmasının etkili olduğunu belirten Memiş, "Ancak yine kısa vadede 4.300-4.600 dolar aralığındaki dalgalanmanın ben tekrar devamını bekliyorum. Böyle bir bant aralığı takip edebilirsiniz" dedi.

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İslam Memiş’ten gram altın için kritik uyarı: "Bu seviyeleri beklemiyorum" - Resim: 10

Memiş, fiziki altın alacak yatırımcılara işçilik maliyetleri konusunda uyarılarda bulundu.

"Özellikle fiziki altın alacak o arkadaşlarımızı malum son bir aydır sık sık uyarıyorum. Özellikle işçilik tarafında sık sık dikkat çektim. 1.000 dolara kadar işçilikler vardı" diye konuşan Memiş, işçilik maliyetlerinin talepteki artışla birlikte yükseldiğini dile getirdi.

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İslam Memiş’ten gram altın için kritik uyarı: "Bu seviyeleri beklemiyorum" - Resim: 11

Memiş, fiziki altındaki işçilik farkının bugün 406 dolar seviyesinde olduğunu belirterek, "Bundan bir ay evvel fiziki altın Kapalıçarşı'da 1.000 dolar daha ucuzdu. 1.000 dolarlık düşüşler şu anda 406 dolar seviyesinde. Yani 406 dolar dünyaya kıyasla yine altının, fiziki altının daha ucuz olduğunu gözlemliyoruz" dedi.

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İslam Memiş’ten gram altın için kritik uyarı: "Bu seviyeleri beklemiyorum" - Resim: 12

Gram altının 6.773 lira seviyesinde olduğunu söyleyen Memiş, fiyatın 6.750-6.800 lira aralığında dalgalandığını vurguladı.

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İslam Memiş’ten gram altın için kritik uyarı: "Bu seviyeleri beklemiyorum" - Resim: 13

"6.800-6.900 lira aralığındaydı. Şimdi 6.750-6.800 lira aralığında dalgalanmaya devam ediyor. Düşüşlerin kesinlikle kalıcı olmasını beklemiyorum. Özellikle düğün yapacaklar, altın borcu olanlar yine şanslı bir hafta geçirdiğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

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İslam Memiş’ten gram altın için kritik uyarı: "Bu seviyeleri beklemiyorum" - Resim: 14

"Çok hızlı yükselmişti malum bu hafta boyunca. Altın-gümüş rasyosu da hızlı bir şekilde toparlanınca, yani 67,5 dolar seviyesinde altın-gümüş rasyosu şu anda yüzde 3 artıda. Yüzde 3 artıda olunca haliyle yüzde 4 civarında da satışlar normal" şeklinde konuştu.

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