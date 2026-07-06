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Boykotun ilk etkisi 8 Temmuz’da İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenecek yarışlarda görülecek. Türk atçılık camiasında jokeylerin aldığı boykot kararı gündem yarattı. Çalışma koşulları, ücret politikaları ve özlük haklarına ilişkin taleplerinin karşılanmadığını belirten jokeyler, yarışlara katılmayarak tepkilerini ortaya koyacak.

Boykotun ilk adresi İstanbul olacak Ekonomim’in haberine göre, alınan kararın ilk somut yansıması 8 Temmuz Çarşamba günü İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilecek yarış programında görülecek. Türkiye Jokey Kulübü’nün (TJK) açıkladığı deklare listelerinde jokey isimlerine yer verilmezken, yarışlarda aprantilerin görev alacağı belirtildi.

Prim krizi 2018’e dayanıyor Jokeyler ve aprantiler tarafından yayımlanan ortak bildiride, 2018 yılında At Yarışları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik sonrası prim haklarında önemli kayıplar yaşandığı ifade edildi. Bildiride, eski prim oranlarına dönüleceğine ilişkin verilen sözün aradan geçen yedi yıla rağmen yerine getirilmediği kaydedildi.

“Mücadelemiz emeğimizin karşılığı için” Gazi Koşusu’nu 8 kez kazanan jokey Ahmet Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tepkilerinin at sahiplerine yönelik olmadığını vurguladı. Çelik, “Bizim mücadelemiz kimseyle kavga etmek değil, emeğimizin karşılığını ve hakkımızı almaktır. Lütfen konuyu amacından saptırmayalım.” ifadelerini kullandı.

Yarışların prestiji tartışılıyor Sektör temsilcileri, deneyimli jokeylerin yarışlarda yer almamasının sportif rekabeti ve organizasyonların prestijini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekerken, taraflar arasında uzlaşma sağlanması halinde boykot kararının yeniden değerlendirilebileceği belirtildi.